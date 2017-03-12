«Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл пермскому «Амкару» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота петербуржцев забил полузащитник Роланд Гиголаев на 33-й минуте матча.

На данном этапе «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (36 очков), «Амкар» расположился на 5-й строчке (30 очков).

В следующем туре «Зенит» 18 марта примет у себя тульский «Арсенал», «Амкар» в этот же день на выезде сыграет с томской «Томью».