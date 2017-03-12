«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота махачкалинской команды забил полузащитник Александр Самедов на 67-й минуте матча.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (44 очка), «Анжи» расположился на 11-й строчке (20 очков).

В следующем туре «Анжи» 18 марта примет у себя «Оренбург», «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с московским «Локомотивом».