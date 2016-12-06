Роструд напомнил, сколько будут отдыхать россияне в новогодние каникулы

В связи с празднованием Нового года россияне будут отдыхать девять дней – с субботы 31 декабря 2016 г. по воскресенье 8 января 2017 г., сообщил Роструд.

Первый рабочий день в 2017 г. - понедельник 9 января, заявил «Интерфаксу» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В связи с тем, что Новый год, 1 января 2017 г., приходится на воскресенье, согласно Трудовому кодексу полагается дополнительный выходной день, который у россиян будет в пятницу 24 февраля. Таким образом, в 2017 г. в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля включительно.

7 января в следующем году приходится на субботу, в связи с чем предусмотрен дополнительный выходной день, который будет перенесен на понедельник 8 мая 2017 г. - в связи с празднованием Дня Победы будет четыре выходных дня подряд - с субботы 6 мая по вторник 9 мая включительно.