Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: Все по местам

Все по местам

Накануне первого заседания новой Госдумы депутаты окончательно поделили все руководящие посты
Накануне первого заседания новой Госдумы депутаты окончательно поделили все руководящие посты
Накануне первого заседания новой Госдумы депутаты окончательно поделили все руководящие посты
А. Гордеев / Ведомости

В среду Госдума VII созыва проведет первое заседание: депутаты пакетом проголосуют за кандидатуры председателя палаты, его заместителей, председателей и заместителей председателей комитетов. Заседание посетит президент Владимир Путин, а откроет его старейший депутат-коммунист Жорес Алферов. Уже в четверг ожидаются первые заседания новых комитетов (в частности, объединенного комитета по законодательству) и первое заседание совета Думы.

Альтернатива Володину

Коммунисты поспорят за должность председателя Думы с единороссом Вячеславом Володиным – они выдвинут кандидатуру Дмитрия Новикова. ЛДПР и эсеры решили голосовать вместе с единороссами за бывшего чиновника Кремля.

Остальные руководящие посты будут распределены без сюрпризов: 13 комитетов достанутся «Единой России», три – эсерам и по пять – ЛДПР и КПРФ. Во всех 26 комитетах у единороссов будут посты первых заместителей председателя. Так, Геннадий Онищенко займет этот пост в комитете по образованию, Николай Валуев – в комитете по экологии, Вячеслав Фетисов поработает в комитете по спорту первым заместителем Михаила Дегтярева (ЛДПР), Светлана Журова станет первым заместителем председателя комитета по международным делам (руководитель – Леонид Слуцкий от ЛДПР). Первым заместителем председателя комитета по ЖКХ станет Александр Сидякин (председатель – эсер Галина Хованская). Простых заместителей председателей комитетов у единороссов будет 52, самые заметные – экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (комитет по безопасности), бывший главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская (комитет по делам национальностей), бывший журналист «Ведомостей» Наталья Костенко (комитет по делам общественных объединений). У эсеров среди прочих на должности первых заместителей выдвинуты Михаил Емельянов – в объединенный комитет по госстроительству, Елена Драпеко – в комитет по культуре, Валерий Гартунг – в комитет по промышленности. Коммунисты на посты первых заместителей думских комитетов выдвигают Юрия Синельщикова (объединенный комитет по законодательству), Олега Смолина (комитет по образованию), Владимира Бортко (комитет по культуре). В зампреды комитета по промышленности коммунистами выдвинут Виктор Арефьев, а в комитет по делам национальностей – Валерий Рашкин. У ЛДПР первым заместителем председателя комитета по безопасности станет Андрей Луговой (был простым заместителем в этом же комитете).

Возможно, в среду Дума утвердит и состав комитетов, говорит человек из комитета по регламенту. «Наши оставшиеся депутаты в основном записались в комитет по бюджету, фракция не против», – сообщил Емельянов. У коммунистов все распределились ровно. «Свои люди у нас будут во всех ключевых комитетах, будут выражать позицию партии», – рассказал собеседник в аппарате фракции. Равномерно оказались записаны в комитеты и депутаты от ЛДПР.

Во вторник на рабочей группе по обеспечению работы единороссы предложили оставить прежний порядок, когда три недели подряд в Госдуме проходят по два пленарных заседания в неделю, а одну неделю депутаты работают в регионах. Окончательное решение по этому вопросу примет совет Госдумы в четверг, говорит Ярослав Нилов из ЛДПР.

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