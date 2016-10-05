Все по местам

В среду Госдума VII созыва проведет первое заседание: депутаты пакетом проголосуют за кандидатуры председателя палаты, его заместителей, председателей и заместителей председателей комитетов. Заседание посетит президент Владимир Путин, а откроет его старейший депутат-коммунист Жорес Алферов. Уже в четверг ожидаются первые заседания новых комитетов (в частности, объединенного комитета по законодательству) и первое заседание совета Думы.

Альтернатива Володину Коммунисты поспорят за должность председателя Думы с единороссом Вячеславом Володиным – они выдвинут кандидатуру Дмитрия Новикова. ЛДПР и эсеры решили голосовать вместе с единороссами за бывшего чиновника Кремля.

Остальные руководящие посты будут распределены без сюрпризов: 13 комитетов достанутся «Единой России», три – эсерам и по пять – ЛДПР и КПРФ. Во всех 26 комитетах у единороссов будут посты первых заместителей председателя. Так, Геннадий Онищенко займет этот пост в комитете по образованию, Николай Валуев – в комитете по экологии, Вячеслав Фетисов поработает в комитете по спорту первым заместителем Михаила Дегтярева (ЛДПР), Светлана Журова станет первым заместителем председателя комитета по международным делам (руководитель – Леонид Слуцкий от ЛДПР). Первым заместителем председателя комитета по ЖКХ станет Александр Сидякин (председатель – эсер Галина Хованская). Простых заместителей председателей комитетов у единороссов будет 52, самые заметные – экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (комитет по безопасности), бывший главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская (комитет по делам национальностей), бывший журналист «Ведомостей» Наталья Костенко (комитет по делам общественных объединений). У эсеров среди прочих на должности первых заместителей выдвинуты Михаил Емельянов – в объединенный комитет по госстроительству, Елена Драпеко – в комитет по культуре, Валерий Гартунг – в комитет по промышленности. Коммунисты на посты первых заместителей думских комитетов выдвигают Юрия Синельщикова (объединенный комитет по законодательству), Олега Смолина (комитет по образованию), Владимира Бортко (комитет по культуре). В зампреды комитета по промышленности коммунистами выдвинут Виктор Арефьев, а в комитет по делам национальностей – Валерий Рашкин. У ЛДПР первым заместителем председателя комитета по безопасности станет Андрей Луговой (был простым заместителем в этом же комитете).

Возможно, в среду Дума утвердит и состав комитетов, говорит человек из комитета по регламенту. «Наши оставшиеся депутаты в основном записались в комитет по бюджету, фракция не против», – сообщил Емельянов. У коммунистов все распределились ровно. «Свои люди у нас будут во всех ключевых комитетах, будут выражать позицию партии», – рассказал собеседник в аппарате фракции. Равномерно оказались записаны в комитеты и депутаты от ЛДПР.

Во вторник на рабочей группе по обеспечению работы единороссы предложили оставить прежний порядок, когда три недели подряд в Госдуме проходят по два пленарных заседания в неделю, а одну неделю депутаты работают в регионах. Окончательное решение по этому вопросу примет совет Госдумы в четверг, говорит Ярослав Нилов из ЛДПР.