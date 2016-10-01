Володин провел тимбилдинг для фракции «Единой России»

В пятницу вечером в корпоративном университете «Сбербанка» в подмосковном Аносино собралась обновленная и разросшаяся почти на треть (до 343 депутатов) фракция «Единой России», которая будет иметь конституционное большинство в Госдуме седьмого созыва. Вместе с опытными думцами и новичками в зале был и их бывший кремлевский куратор первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, также избравшийся в парламент (де-юре указ о его отставке в связи с переходом на работу в Госдуму еще не обнародован, но близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» знают, что документ уже подписан Владимиром Путиным).

Обучающие семинары с участием министров, политиков и экспертов как для губернаторов, их заместителей по политической работе и других региональных чиновников, так и для сотрудников самой администрации президента стали часто практиковаться с 2012 г. именно с приходом Володина в Кремль. Теперь эта практика, по-видимому, перейдет вместе с ним и в Госдуму.

Все вместе после выборов партийцы встретились впервые. В ближайшие два дня (1 и 2 октября) им предстоит пройти обучение по основным направлениям их будущей работы: в субботу и воскресенье с ними на семинаре-совещании встретятся как минимум шесть профильных министров (руководители Минтруда Максим Топилин, Минфина Антон Силуанов, Минкультуры Ольга Васильева, Минсельхоза Александр Ткачев, Минстроя Михаил Мень, Минэкономики Алексей Улюкаев), а также председатель Счетной Палаты Татьяна Голикова и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Кроме того, о важнейшей на сегодня-международной повестке дня единороссы смогут пообщаться с официальным представителем МИДа Марией Захаровой и международным обозревателем, внуком бывшего премьер-министра России Евгения Примакова Евгением Примаковым. О всех тонкостях общения с журналистами единороссам расскажет избравшийся вместе с ними в Госдуму коллега по фракции журналист Евгений Ревенко, работавший последние годы на должности замгендиректора крупнейшего государственного телерадиовещательного холдинга ВГТРК.

Обучение важно еще и потому, что предстоит принимать и непопулярные решения, которые важно будет объяснять гражданам, подчеркнул Володин.

«Коллеги, готовьтесь, это профессиональная политика. Она не может быть легче, чем работа в исполнительной власти. По той причине, что есть избиратель, нужно перед ним отвечать, законы нужно принимать качественные», - пояснил он.

Не менее важна и другая составляющая: трехдневное мероприятие станет для единороссов своего рода тимбилдингом. Фракция заметно обновилась, для 57% единороссов это первый опыт прихода в Госдуму.

«Во-первых, нам нужно познакомиться поближе. Потому что это коллектив, важна слаженность, важно кто рядом с вами. Потому что 5 лет мы вместе будем принимать ответственные решения, и атмосфера внутри коллектива немаловажный фактор», - сказал Володин.

Ирина Яровая назвала появление обучающих семинаров «шансом» для однопартийцев: «Это первичная и профессиональная капитализация».

Готовящийся стать председателем Госдумы Володин подчеркнул, что намерен добиться более эффективной работы нижней палаты: повысить качество принимаемых законов, добиться принятия более взвешенных решений.

«Нужно, чтобы знание и опыт использовались для людей. И нужно принимать такие законы, чтоб нам с вами было не стыдно», - напутствовал Володин.

Добиваться этого Володин намерен через постоянный диалог как с другими фракциями, так и с не прошедшими в Думу партиями; с экспертным сообществом и гражданским обществом. Для этого же сохранен паритет в распределении комитетов (13 у единороссов, 13 у остальных фракций), что позволит сбалансировать принятие решений и избежать ошибок, добавил он. Правда, из слов главы фракции Владимира Васильева стало понятно, что большое представительство у единороссов и на других руководящих позициях комитетов: из них только первых заместителей глав комитетов - 26, еще большее число единороссов будут занимать должности заместителей.

По словам Володина, обучающие семинары для депутатов-единороссов будут продолжены, их темы будут предлагаться с учетом предпочтений самих депутатов фракции. Но важна и дисциплина - на все заседания Госдумы и на учебу ходить обязательно, подчеркнул Володин, кроме того, по его предложению решено ежемесячно проводить заседания фракции.

«При таком подходе, при таком руководителе», а Володина предложил на должность спикера лично президент Путин, напомнил Васильев: «все пойдете выше, вакансии появятся! Уже появились - (спикера шестого созыва Думы Сергея Нарышкина - «Ведомости») в разведку взяли!».

Завершая, Володин отметил, что успех в работе зависит только от каждого из собравшихся, и пожелал фракции «доброго пути».