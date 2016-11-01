«Платон» растет дважды

Правительство обсуждает постепенное повышение тарифа на «Платон»: ставки 3,06 руб./км он может достичь в июне 2017 г. Перевозчики против любого повышения

Плата за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале и 3,06 руб./км в июне. Такое предложение отправил премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию, говорят они. Представитель Дворковича тариф не комментирует, представитель Росавтодора сообщил лишь, что вопрос повышения тарифа рассматривается на правительственном уровне.

Система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 г. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 руб./км, но из-за массовых протестов был снижен до 1,53 руб. С 1 марта планировалось удвоить плату до 3,06 руб., но правительство сохранило льготный тариф, пообещав вернуться к вопросу осенью.

Льготный период заканчивается, надо восстановить финансовую модель сбора средств, которая изначально задумывалась, говорил в начале октября министр транспорта Максим Соколов. Минэкономразвития предлагало оставить льготный тариф до конца 2018 г. Ответа министерство не получило, позиция не изменилась, передал через пресс-службу директор департамента Вадим Живулин (см. врез).

Решения по повышению тарифа пока нет, но правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме, рассказывает федеральный чиновник. Пока в проекте бюджета, внесенном в Госдуму, поступления прогнозируются такими, как будто повышения не будет: 21 млрд руб. в 2017 г., 22,9 млрд в 2018 г. и 24,3 млрд в 2019 г. При текущем тарифе, по расчетам Минтранса, за год должно быть собрано 20 млрд руб.

Почти за год работы система «Платон» собрала в федеральный дорожный фонд более 16,1 млрд руб. (на 1 ноября), сообщил представитель «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»). В системе зарегистрировано 264 000 перевозчиков, в парке которых более 770 000 12-тонников, продолжает он. Это более 75% целевой аудитории.

Зачем продлевать льготный тариф Вадим Живулин, директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития: «Это связано со многими факторами реального правоприменения системы. В частности, с повышением стоимости перевозки грузов, которая, по данным участников опроса, повысилась на 25%, в одном из примеров – на 46%. Кроме того <...> ряд организационных и технических проблем остались нерешенными».

Дальнобойщики против повышения тарифа, это преждевременная мера, пока в системе зарегистрированы даже не все грузовики, говорит президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Но даже из зарегистрированных платят не все, многие уклоняются, тем более что контроль за этим нестрогий, штрафы нарушителям присылают не всегда, рассказал Матягин. Если заставить платить всех, то и повышать тариф не придется, полагает он, а если повысить его сейчас, нагрузка ляжет на добросовестных крупных перевозчиков и они заложат это в цены.

Оператор системы только фиксирует факт оплаты, а система контроля передает данные фото- и видеофиксации автомобилей, проезжающих без оплаты, в ГИБДД в автоматическом режиме, сообщил представитель Росавтодора. Сейчас за грузовиками следят при помощи 100 автомобилей контроля и 107 рамок, сообщил представитель РТИТС. До конца года рамок должно стать 194, а еще через год – 481.

В операторе «Платона» считают, что в среднем пробег менее 1500 км: средний пробег 400 автомобилей одного из крупнейших строителей нефтепроводов – 505 км, а у крупнейшего ритейлера 1000 грузовиков проезжают по 5000 км. Компаний с большим автопарком и большими пробегами не более 150, по данным РТИТС, а мелких и средних перевозчиков – тысячи (80% зарегистрированных в системе) и их маршруты только частично проходят по федеральным трассам.

Тариф не должен быть выше 1 руб., убежден президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев. Надо поставить тариф в 1 руб. и не повышать в течение пяти лет, чтобы зарегистрировались и платили в систему 100% грузовиков, согласен президент НП «Логистика и автоперевозки Татарстана» Леонид Штейнберг.

В Сибирскую ассоциацию поступает все больше звонков и обращений от мелких перевозчиков, которые призывают к акциям протеста, рассказал представитель ассоциации. Но, по словам представителя ассоциации, организованных акций не планируется. Добросовестные перевозчики не пойдут на акции протеста, уверен и Матягин. Надо разговаривать, а не мешать самим себе работать, перекрывая дороги, но важно, чтобы министерства слышали грузоперевозчиков, говорит Штейнберг.