Академический интерес

В ходе заседания президентского Совета по науке и образованию в среду президент Владимир Путин возмутился неисполнением его прошлогодней просьбы к чиновникам и президенту Академии наук (РАН) Владимиру Фортову не избирать в РАН высших должностных лиц. Тем не менее, по словам Путина, в РАН попали высокопоставленные чиновники из управделами президента, Министерства образования, МВД, ФСБ и Минобороны. «Зачем вы это сделали? <...> Это первый вопрос. И второй – что мне теперь делать с этим?» – спросил Путин Фортова. Тот ответил, что все чиновники сообщили до избрания, что получили на это разрешение. В ходе дальнейшей дискуссии Путин добился от Фортова признания чиновников-академиков «крупными учеными» и заявил, что должен будет предоставить им «возможность заняться наукой». После заседания Фортов сообщил «Интерфаксу», что таких чиновников «человек 5–7», их дальнейшую судьбу решит президент и решения будут приниматься индивидуально.

Самым высокопоставленным чиновником, который мог бы стать академиком РАН по отделению медицинских наук, на осенних выборах была министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ее фамилия была в списках кандидатов, опубликованных в газете РАН «Поиск» в июне (членом-корреспондентом РАН она была избрана до назначения министром), и она действительно хотела этого, но потом передумала и сняла кандидатуру, говорит человек из аппарата РАН. Самым высокопоставленным силовиком, избранным членкором по отделению права, стал замминистра внутренних дел – начальник следственного департамента Александр Савенков. «Это очень осторожный человек, который даже ликвидировал в своем департаменте пресс-службу, и, если действительно он бы знал об указании президента, избираться он не стал бы», – считает человек из центрального аппарата МВД. Числится в списках избранных членкором по отделению медицины и начальник Главного военно-медицинского управления Александр Фисун (об остальных избранных см. врез), автор, как сообщает сайт Минобороны, 350 научных статей. «Быть практикующим медиком, медицинским администратором и ученым – естественно, и такое встречалось не раз и раньше», – отмечает офицер – военный медик. По его словам, другие избранные в РАН вместе с Фисуном военные медики (всего их избрано 14 человек) – заслуженные ученые, которые провели реальные исследования, и это не мешало им – как, например, начальнику 48 ЦНИИ Минобороны – руководить своими учреждениями, говорит собеседник. Он надеется, что военных медиков указание президента не коснется.

Большие ученые Академиками и членкорами РАН в октябре также были избраны начальник учетно-архивного управления ФСБ Василий Христофоров, начальник медицинского управления управделами президента Константин Котенко, замруководителя Росгидромета Александр Макоско, замминистра образования Алексей Лопатин, директор департамента Минздрава Сергей Румянцев.

Официальные представители МВД, ФСБ и Минобороны были недоступны для журналистов, не ответил на письменный вопрос «Ведомостей» и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После сталинских лет РАН была независимой и дорожила своей репутацией, напоминает политолог Глеб Павловский: тот же Евгений Примаков двигался по научной линии, а не стал академиком по должности. Ранее давления на РАН со стороны Путина или администрации, чтобы туда кого-то избрать, не было заметно, неизбрание чиновника в академики ничем ему не грозит, отмечает эксперт. Возможно, РАН, как и партии, использует выборы для фандрайзинга, предполагает Павловский, заключая, что «звание академика сегодня оказалось растоптано». «Путину нравятся такие ситуации. В свое время академики апеллировали к нему: у нас чистая наука, а реформа нас превращает в госслужащих. Он был адресатом жалоб. И он, конечно, не мог не воспользоваться ситуацией, чтобы показать на этом фоне, что они коррумпированы. И главное – что не Фортов ему указывает на это, а он Фортову», – подчеркивает эксперт.