Рублю не до «Роснефти»

Новость о покупке 19,5% акций «Роснефти» консорциумом Glencore и Qatar Investment Authority за 10,5 млрд евро (по сообщению Glencore – за 10,2 млрд евро), появившаяся в среду около 21.00 мск, привела к локальному укреплению рубля. В тот же вечер доллар опустился ниже 63,4 руб. с примерно 63,8 руб., обновив октябрьские минимумы, евро – до 68,1 руб. В четверг, однако, тенденция развития практически не получила. Маркетмейкером стал ЕЦБ, его заявление о продлении до декабря 2017 г. программы скупки облигаций еврозоны (с уменьшением объема с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц, см. статью на стр. 04) отправило курс евро вниз. По отношению к рублю курс евро опустился ниже 67,2 руб., обновив минимумы августа 2015 г. (курс доллара к рублю при этом оставался в пределах 63,3 руб.).

Заключение сделки сохраняет перспективы перечисления в бюджет 710 млрд руб. до 15 декабря, отмечают аналитики Росбанка. Однако для этого евро должны быть переведены в рубли. «Чтобы не было никаких колебаний на валютном рынке», – указал президент Владимир Путин главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, поручив согласовать конвертацию с правительством, Минфином и ЦБ.

Давления на рубль не произойдет, валюта постепенно, по заранее согласованному графику, будет конвертироваться в рубли, сообщил министр финансов Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). В периоды перечисления в бюджет налогов и средств по итогам приватизаций госкомпаний ЦБ будет предоставлять ликвидность, заверяет ЦБ.

Еще до перечисления в бюджет валюта должна быть переведена в рубли для покупки акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», говорит федеральный чиновник. Как не повлиять при этом на рынок – фантазии наверняка хватит, смеется он. Сделка не окажет влияния на внутреннюю ликвидность, минимально повлияет на валютный рынок, ожидает чиновник. Слова президента о согласованной конвертации скорее вербальная интервенция, чтобы рынок не беспокоился, считает он: валюта нужна самой «Роснефти», а рубли у нее есть. В декабре 2014 г. непрозрачность размещения облигаций «Роснефти» стала одним из факторов падения рубля, признала позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас сделка не окажет существенного влияния на валютный рынок и обменный курс рубля, у всех сторон, вовлеченных в нее, было время подготовиться к связанным с ней расчетам, чтобы минимизировать это воздействие, передал через представителя первый зампредседателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев. Возможен вариант «нерыночной» сделки через ЦБ, однако средства в бюджет могут быть перечислены и за счет 600 млрд руб., полученных от размещения облигаций «Роснефти» в начале декабря, считают аналитики Росбанка. Конвертация валюты в рубли маловероятна, полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка: «Скорее всего компании могли заранее подготовиться к приватизации, саккумулировав необходимый объем рублевой ликвидности». Валюта нужна «Роснефти» для внешних выплат и анонсированных покупок – долей в индийском НПЗ Vadinar за $3,8 млрд и в газовом месторождении Зохр в Египте за $2 млрд, перечисляют аналитики «Сбербанк CIB». Кроме того, «Роснефть» выкупит долю индийской Essar Oil. В свою очередь, сокращение потребности «Роснефти» в валюте окажет некоторую поддержку курсу рубля. Так или иначе Россия получит приток капитала в размере около $11 млрд, такая сумма может укрепить среднегодовой курс рубля к доллару на 2 руб., даже если не будет конвертирована в рубли, подсчитал Олег Кузьмин из «Ренессанс капитала»: «Для рубля приток капитала – позитивная новость».