ОСАГО не успевает пройти ремонт

Переход на возмещение ущерба по ОСАГО ремонтом откладывается: резервный законопроект, на который надеялись страховщики, Дума тоже не успевает принять. Лидеры рынка думают об уходе

Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента подготовило отрицательный отзыв на поправки в закон об ОСАГО замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Госдуме, и федеральный чиновник. Этот проект сырой, говорит один из них, и всплыл лишь потому, что Минфин и ЦБ так и не согласовали свои версии поправок. По регламенту принять правительственный проект до конца года Дума уже не успеет, признавал председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, называя единственной альтернативой доработать законопроект Емельянова.

Переход на возмещение ремонтом призван решить проблему автоюристов, которые используют закон о защите прав потребителей, чтобы взыскать со страховщиков много больше, чем позволяет ОСАГО. Президент Владимир Путин на прямой линии в апреле пообещал «вмонтировать» эту идею, чтобы юристы не «тиранили» страховщиков. Взамен те согласились на электронные продажи ОСАГО – без ограничений, в том числе в проблемных регионах. Е-полисы вводятся с января 2017 г. – отсюда спешка с переходом на ремонт: без него страховщиков ждут крупные убытки.

Законопроект Емельянова написан не очень хорошо, объясняет отрицательный отзыв федеральный чиновник, добавляя, что, если приоритет натурального возмещения не получит зеленый свет, уже в I квартале с рынка ОСАГО могут уйти несколько крупных компаний.

Сейчас законопроект нужно принять в первом чтении, причем «очень срочно», говорит Емельянов: концептуально он устанавливает приоритет ремонта перед денежной выплатой, а более подробные поправки можно обсудить во втором чтении. Сам он «готов к конструктивному диалогу» с Минфином и ЦБ.

Во вторник на комитете Госдумы правительство и ЦБ поддержали проект, но против неожиданно выступили представители «Единой России», продолжает Емельянов: «Не могу сказать, в чем проблема, но пока решение отложили». Положительное заключение правительства уже утверждено, есть согласие ЦБ и «достаточно нейтральный» отзыв экспертного управления администрации президента – юридически законопроект проходит на первое чтение. Но отрицательный отзыв ГПУ администрации президента, хотя формально и является факультативным, очень серьезный политический сигнал, что «закон принимать не надо», говорит он.

В текущем виде законопроект Емельянова абсолютно неприемлем, считает замминистра финансов Алексей Моисеев, но в рамках поправок ко второму чтению его вполне можно скорректировать: «Если будет принято решение двигаться в данном направлении, поправки Минфина позволят реализовать его до конца текущей сессии Госдумы».

Однако и проект Емельянова по регламенту принять уже не успевают, говорит бывший депутат и руководитель Страхнадзора Александр Коваль: если комитет Госдумы 9 декабря допустит его к первому чтению, оно состоится на следующей неделе, поправки ко второму чтению по регламенту занимают месяц, а последний день работы Госдумы – 21 декабря. Любой законопроект пройдет только в одном случае – «если президент Владимир Путин даст распоряжение принять в этом году», резюмирует Коваль.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал обратить внимание президента на эту проблему.

«Если законопроект не будет принят, мы в I квартале будем рассматривать вопрос о продолжении деятельности на рынке ОСАГО: в текущих условиях это может быть рискованно», – отмечает гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. Сейчас ОСАГО для страховщиков – это сочетание бизнеса и социальной ответственности, но социальную ответственность без бизнес-интереса компания не может себе позволить, говорит гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков: «Снизить рыночную долю при текущем регулировании сложно, поэтому вполне возможно, что в какой-то момент крупные компании просто придут сдавать лицензии».

Представители ЦБ и премьер-министра не ответили на запросы.