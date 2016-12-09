Новогодние приманки для вкладчиков

Вкладчики, заемщики, держатели пластиковых карт в этом году вряд ли могут рассчитывать на щедрые новогодние подарки от банков. Чтобы получить хоть какой-то бонус, придется больше тратить и вкладывать, а чтобы выиграть миллион – пройти квест

Приближение Нового года банковские маркетологи используют для удержания и привлечения клиентов. Этот год не стал исключением.

Вкладчики остались без подарков

Традиционный прием «на удержание вкладчика», у которого завершается депозит (из-за кризиса 2014 г. пик погашений приходится на новогодний период), – сезонные депозиты и надбавки к ставкам.

В этом году почти все предложения рублевые. За год рублевые ставки вкладов в крупнейших банках упали на 1–2 процентных пункта, а в остальных – на 2–4 п. п., вкладчики с нетерпением ждали новогодних предложений. Первые появились в ноябре, но не были такими же выгодными, как год назад. Максимум, на что идут частные банки, – повышение сезонных ставок на 1% годовых по сравнению с базовыми, чаще на 0,25–0,5%.

Банки с госучастием выглядят щедрее. Их новогодние вклады выгоднее обычных более чем на процент. Сбербанк в четверг предложил сезонный вклад со ставкой до 8% годовых (от 1 млн руб.) при максимуме в базовой линейке 6,85%. А «ВТБ 24» в пятницу запускает сезонную акцию, по которой ставка по полугодовому вкладу может быть увеличена на 1–3 п. п., вплоть до 10,6% годовых, но при выполнении целого ряда условий: размещении дополнительных средств на накопительном счете, ежемесячных платежах картой и проч.

Сейчас лучшие сезонные предложения крупных банков – в пределах 9,75% годовых (см. таблицу). До 10% дотягивают «новогодние» ставки лишь у некоторых небольших и региональных банков (МБСП, «Солидарность», «Советский» и др.).

Банки заинтересованы в новых клиентах – свободных средств на рынке вкладов не так много, говорит директор департамента маркетинга Бинбанка Михаил Семиков, но достаточная ликвидность у крупнейших банков на фоне неторопливого развития рынка кредитования не стимулирует к агрессивному привлечению. Поэтому Росбанк и Московский индустриальный банк не стали вводить специальные вклады, а временно повысили на 1 п. п. ставку одного из действующих.

Крупные банки не стали тратиться на подарки вкладчикам, ограничившись повышением ставок.

Заемщикам

Одни банки используют приближение Нового года, чтобы нарастить кредитные портфели, а другие – чтобы стимулировать должников погасить просрочку. Сбербанк до 31 января снизил ипотечные ставки по кредитам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» на 0,5 п. п., а в ряде регионов – на 1 п. п., до 11–12,5% (с учетом страхования жизни и здоровья после регистрации ипотеки).

«ВТБ 24» и ВТБ также до конца января снижают ставки по кредитам на готовое жилье или новостройку от ключевых партнеров группы при условии комплексного страхования на 0,5 п. п. (до 11,6% годовых). Ставки подобных предложений на исторически минимальных значениях», – указывает старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов.

Газпромбанк до конца этого года рефинансирует потребкредиты других банков по единой ставке 14% годовых при условии присоединения заемщика к договору коллективного страхования. Также до 31 декабря Газпромбанк предлагает клиентам, имеющим потребкредит в Газпромбанке, увеличить его сумму. В банке «Возрождение» до 31 декабря можно взять специальный необеспеченный потребкредит под 14,9% до 2 млн руб., срок – до семи лет.

В Росгосстрахбанке до 28 февраля, а в Связь-банке до конца января клиенты с просроченной задолженностью могут погасить просрочку без штрафов и пеней, рассказали представители банков.

Связь-банк устраивает кредитные каникулы (не применяются для кредитных карт и овердрафтов) уже в девятый раз, начиная с конца 2012 г. За это время более 11 000 человек погасили свыше 175 млн руб. просроченной задолженности, рассказал первый зампред правления банка Александр Копейко.

Держателям карт

Под Новый год банки стимулируют держателей карт больше тратить. Некоторые начисляют повышенные бонусы и выплачивают дополнительный cash-back. Промсвязьбанк с 1 декабря по 31 января обещает владельцам рублевых карт Mastercard по программы Orange Premium Club с расходом не менее 50 000 руб. в месяц вернуть до 20% от потраченных в категориях «Подарки» и «Развлечения» средств, но не более 5000 руб. «Ренессанс кредит» в декабре начисляет повышенные бонусы за покупки по картам в категории «Товары для детей» (7%) и «Книги и видеоигры» (10%).

А вот «Русский стандарт» усложнил задачу держателям карт. С 17 по 26 декабря 2016 г. банк совместно с Mastercard проведет новогодний квест с призовым фондом 1 млн руб. Также будут разыграны 50 iPhone 7. «Необходимо будет за 10 дней выполнить семь заданий от банка с использованием кредитных карт. Каждое новое задание становится доступно клиенту только после выполнения предыдущего», – рассказал представитель банка. Прошлогодний квест вызвал взрывной интерес у клиентов, говорит директор департамента кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Алла Кременчуцкая: у участников квеста оборот покупок по дебетовым картам увеличился на треть, а по кредитным – на 69%. Когда летом прошлого года «Тинькофф банк» разыграл 1 млн руб. между участниками квеста – владельцами бонусных кредитных карт, их транзакции выросли по объему на 40%.