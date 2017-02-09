Дежавю Навального

Формально правильно, а по сути издевательство. Новое рассмотрение дела «Кировлеса» окончилось для Алексея Навального точно таким же (с точностью до опечаток в тексте) обвинительным приговором, что и первое, и поражением в избирательных правах как минимум на два президентских срока вперед (после вступления приговора в силу). Суды над Навальным были и остаются вопросами не столько права, сколько политики, но это и создает окно возможностей: то, что было политически нужным сегодня, может оказаться политически вредным завтра и быть изменено, отменено и пересмотрено, как это произошло в первом процессе «Кировлеса».

Избирательные законы запрещают баллотироваться в президенты осужденным за тяжкие преступления в течение 10 лет после погашения судимости, то есть после истечения срока условного наказания и окончания испытательного срока (в случае Навального это еще полтора года). Конституция описывает ограничения иначе, лишая права быть избранным только тех осужденных, кто содержится в местах лишения свободы, – то есть формально эти ограничения не распространяются на осужденных условно, как Навальный. Норма Конституции не может толковаться расширительно, поэтому положения избирательного законодательства должны быть рассмотрены на предмет их соответствия Конституции, считает юрист-конституционалист Елена Лукьянова.

Другой вариант – жалоба в ЕСПЧ на неисполнение его решения о справедливом судебном разбирательстве. Европейский суд решил, что Навальный и Петр Офицеров были осуждены за то, что выглядит как обычная предпринимательская деятельность, а значит, кировский суд произвольно истолковал нормы закона.