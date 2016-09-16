Нарисованного Путина приравняли к фотографическому

Избирком Бабушкинского округа Москвы в четверг потребовал запретить и изъять агитационные листовки кандидата «Парнаса» Николая Ляскина из-за использования нарисованных изображений политиков – Владимира Путина, Аркадия Ротенберга, Сергея Шойгу, Игоря Шувалова и др. Избирком вынес решение о запрете листовок и попросил Генпрокуратуру лишить Ляскина неприкосновенности, чтобы можно было передать дело в суд. Согласно вступившим в апреле в силу поправкам в избирательное законодательство, начиная с текущей кампании запрещено использование фотографий и имен лиц, не являющихся кандидатами. Использовать в агитации можно только изображения самих кандидатов, в том числе среди неопределенного круга лиц. В августе член новосибирского избиркома с правом совещательного голоса от «Справедливой России» Александр Лебедев пожаловался в ЦИК на коммунистов, так как посчитал, что те незаконно распространяли газету с изображением Иосифа Сталина. Избирком Красноярского края запретил газету к распространению. Тогда ЦИК разъяснил запрет. «Это [принятая красноярским избиркомом] интерпретация, не имеющая отношения к действительности», – комментировала запрет член ЦИК Майя Гришина. Сталин не является живым физическим лицом и ограничение не распространяется на рисованное изображение, объясняла она. Красноярский избирком после этого отозвал свое решение. Если говорить в общем, то некоторые партии сдавали в ЦИК материалы и листовки с нарисованными образами, карикатурами и никаких претензий они не вызвали, разъясняет «Ведомостям» Гришина. «Если возбуждено административное дело, то Генпрокуратура, эксперты смогут разобраться, допустимо ли использование конкретных изображений на конкретных листовках или нет», – отметила Гришина.

Зона риска Примерно в 15 регионах России могут быть нарушения в ходе выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. При этом есть около 60 регионов, откуда практически не поступало жалоб.

«Мы решили устроить проверку, ведь коммунистам разрешили использовать в своей агитации изображения Сталина. Эта листовка – одна из самых дерзких за всю кампанию в избирательном цикле, мы пользуемся возможностью рассказать эту информацию людям», – объясняет Ляскин. Неизвестно, как сильно обиделся бабушкинский избирком и будут ли они реагировать только на листовку, а также как это повлияет на статус кандидата, говорит оппозиционер. Есть право на фотографию, а есть право на изображение, если на изображении можно идентифицировать человека, значит, использовать его без согласия нельзя, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Если же идентифицировать изображение невозможно, то и ответственности нет, уверен коммунист. И Путин, и Шойгу – физические лица, это понятие есть в Гражданском кодексе, а покойник физическим лицом не является, считает эксперт в области избирательного права Андрей Бузин. «Единороссы все время грешат использованием изображения Путина в своих газетах, но на это все закрывают глаза», – отмечает Бузин. «По поводу карикатур и шаржей четких критериев нет. Мы думали, что в этой кампании будет вал жалоб, и тогда по ним можно было бы вывести критерии из практики», – говорит член ассоциации политических юристов Олег Захаров. Но таких случаев было мало. «Учитывая, что ситуация пограничная, а все границы у нас, как правило, трактуют в сторону запрета, многие разумно предположили, что лучше не рисковать и не выяснять допустимое методом проб и ошибок», – заключает Захаров.