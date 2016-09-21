Сокрушительная победа единороссов угрожает партийной реформе

В клубе экспертов «Регион» во вторник обсуждали результаты выборов и доклад гендиректора Агентства политических и экономических инициатив Дмитрия Орлова «Выборы в Госдуму: прямая конкуренция и новые лица» (см. врез). Орлов, член высшего совета «Единой России», сосредоточился на позитиве: единороссы здорово выступили по одномандатным округам и успешно осуществили коммуникацию с гражданами, а электоральная ниша КПРФ и «Справедливой России» сжимается. Другие эксперты увидели в сокрушительной победе единороссов и отрицательные моменты.

Так, политолог Максим Жаров выразил мнение, что у федеральных властей изначально была установка на снижение интереса к выборам, от которой отказались лишь под конец кампании. Но партсистема в России только формируется и должна подпитываться интересом избирателей, считает он: «Сейчас ставка на низкую явку оказалась оправданной, но в среднесрочной перспективе она приведет к деградации партий». По мнению политолога Ростислава Туровского, на этих выборах «проиграли все», поскольку партии не смогли мобилизовать электорат – и даже пик голосования за единороссов остался в 2007 г.: «Технически «Единая Россия» победила, но не факт, что это будет воспроизводиться и дальше. Возможно, следующая Госдума не обойдется без действительно новых игроков». Политтехнолог Игорь Минтусов напомнил, что в абсолютном выражении «Единая Россия» получила на 5 млн голосов меньше, чем в 2011 г. Политтехнолог Евгений Сучков считает, что для поддержки партсистемы «не нужно делать партии на коленке или паразитировать на названиях со словами «родина» и «пенсионеры». А политолог Григорий Казанков, указав на снижение явки в регионах в среднем на 15–20%, предположил, что люди оказались не готовы к выборам по смешанной системе. По его словам, рейтинг выбираемости кандидатов был в 2 раза выше рейтинга узнаваемости, т. е. даже в округах голосование было партийным: «Человека не знают, но если он от «Единой России», то голосуют за него».

Кризис не помеха Выборы сыграли стабилизирующую роль в развитии страны, их результаты позволяют говорить о преодолении политических рисков, связанных с экономическим кризисом, отмечается в докладе. А завоевать конституционное большинство партии власти позволило ее обращение к нуждам граждан.

Запрос избирателей и качество политического предложения, которое смогли обеспечить малые партии, оказались ниже возможностей, которые дала реформа политсистемы, сказал «Ведомостям» политолог Александр Пожалов. Совокупный результат малых партий в Москве и Санкт-Петербурге – по 27–28%, т. е. жители мегаполисов ими заинтересовались, продолжает он: «Избиратель же за пределами крупных городов предпочитает выбирать между существующими партиями. Но нынешние результаты не означают, что партийные проекты надо закрывать или ужесточать их доступ к выборам». Во многих регионах опросы показывают латентный запрос еще на одну политическую силу, но с кем она должна ассоциироваться, понимания нет, добавляет Пожалов: «Поэтому либо нынешние партии должны обновиться и предложить что-то новое, либо должна появиться политическая сила с патерналистской позицией на левоориентированном поле».

Изначально партийная реформа была организована так, чтобы заполнить политическое поле симулякрами, а реальные партии вроде Партии прогресса не регистрировали, считает политолог Александр Кынев. То есть все было сделано так, чтобы «дискредитировать систему и управлять таким образом до следующего закручивания гаек», говорит он: «Выборы показали, что искусственно законсервированная система, куда не пускают новых игроков, людям не нравится, она не имеет нормальных стимулов к развитию».