Власть
Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Петиция без ответа

ФБК пожаловался в суд на бездействие открытого правительства

Петиция за отмену пакета Яровой не рассмотрена чиновниками в установленные сроки
Министр Михаил Абызов обещает рассмотреть петицию против пакета Яровой
Министр Михаил Абызов обещает рассмотреть петицию против пакета Яровой
Максим Стулов / Ведомости

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пожаловались в Пресненский районный суд Москвы на бездействие открытого правительства, которое в установленный срок не рассмотрело петицию об отмене пакета антитеррористических законов, внесенного депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Петиция, размещенная на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), набрала требуемые 100 000 подписей еще 14 августа. В тексте петиции говорилось, что против пакета Яровой выступили крупнейшие интернет-компании, поскольку принятие поправок может привести к их банкротству.

Число подписей под петицией против «пакета Яровой» перевалило за 100 000

В иске Ивана Жданова, Леонида Волкова и Вячеслава Гимади (все они подписывали эту инициативу), с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что согласно п. 20 правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами с использованием РОИ, не позже двух месяцев после сбора 100 000 подписей проводится заседание экспертной рабочей группы и принимается решение о принятии мер по реализации инициативы. Однако этого не было сделано, пишут истцы, таким образом, была нарушена ст. 32 Конституции – право граждан «на участие в управлении делами государства».

Рунет тотального контроля

Причиной задержки рассмотрения петиции стала необходимость актуализировать состав экспертной рабочей группы, поскольку в ней были депутаты Госдумы, чей мандат истек, а присутствие депутатов в составе рабочей группы необходимо, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе открытого правительства. Ближайшее заседание экспертной рабочей группы в новом составе должно пройти предположительно в первой половине ноября. Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов уже направил в Госдуму письмо с просьбой делегировать депутатов в состав экспертной группы. Прежний ее состав включал семь депутатов Госдумы, двое из которых – Владимир Плигин и Роберт Шлегель – не были переизбраны на новый срок.

Петиция за отмену закона Яровой на сайте «Российская общественная инициатива» собрала за три дня более 35 000 голосов
Народ против закона Яровой

Бывший член экспертной рабочей группы адвокат Иван Павлов также полагает, что это отговорка: «Состав группы утверждается распоряжением премьера, в нее включаются не только депутаты, но и заместители министров, члены Совета Федерации, общественники. Нет ничего страшного, что кто-то из депутатов не прошел в новый созыв. Если они перестали быть депутатами, то это не означает, что они не могут быть членами рабочей группы». По словам адвоката, группа нарушает регламент, не рассматривая инициативу в установленный срок, хотя это случается уже не впервые: «Обычно это происходит из-за нерасторопности. Никто всерьез не воспринимает свою работу там». Самого Павлова исключили из рабочей группы после того, как он устроил скандал при рассмотрении инициативы о ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, поскольку чиновники хотели отказать в ее рассмотрении, когда на заседании не было кворума, напоминает он: «Было ясно, что будет новая Дума. Значит, надо было заранее согласовать, кто из новых депутатов войдет в группу, если это настолько важно».

Три из четырех

ФБК поддерживал на РОИ четыре инициативы, три из которых – о сокращении трат на автомобили для чиновников, о ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции и за отмену пакета Яровой – набрали необходимое количество подписей.

По мнению Волкова, такое объяснение звучит «как отмазка». «Выборы депутатов Госдумы не повод нарушать нормативы. Значит, нужно было собраться неполным составом», – уверен он.

С 2013 г. 100 000 подписей на РОИ собрали 13 инициатив, 11 из которых были рассмотрены рабочей группой. Но лишь две из них – о зеленом щите и видеофиксации на железнодорожных переездах – воплотились в конкретные законопроекты и были приняты Госдумой.

Очевидно, что сторонники Навального не рассчитывают на успех с этим иском, а суд с высокой долей вероятности примет сторону открытого правительства, говорит политолог Алексей Макаркин. Когда создавалось открытое правительство, предполагалось, что это будет площадка для диалога с властью, а сторонники Навального хотят показать, что такая площадка неэффективна, считает эксперт. Рассмотрение инициативы закончится ничем, полагает он: «Но есть нюанс: закон Яровой не консенсусен для элит, многие к нему относятся плохо. Видимо, некоторые из тех, кто участвует в деятельности открытого правительства, не хотят связываться с поддержкой этого закона. Поэтому стояла задача его отложить, оттянуть время: выступить против него открытое правительство не может, но и поддерживать тоже не очень хочет».

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