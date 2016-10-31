МАК установил факт взрывной декомпрессии на борту российского A321

Эксперты определили зону начала разрушения самолета, упавшего над Синаем, в воздухе

Участники расследования потерпевшего крушение над Синаем год назад российского лайнера А-321 установили факты взрывного воздействия на обшивку самолета во время полета. Информация об этом указывается в сообщении, размещенном в понедельник, 31 октября, на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«В результате проведённых работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолёта по направлению "изнутри - наружу" и "взрывной декомпрессии" в полёте», - отмечается в сообщении.

Расследование проводят власти Египта при участии специалистов Межгосударственного авиационного комитета, Франции, Германии, Ирландии и США. К настоящему моменту комиссия по расследованию собрала и проанализировала информацию об экипаже, об эксплуатации воздушного судна, о работе авиационной техники в последнем и предыдущих полетах.

В сообщении МАК указывается, что анализ результатов проведённых работ продолжается. Комиссии еще предстоит изучить фрагменты конструкции воздушного судна, чтобы определить причины крушения.

Ранее в понедельник о ходе расследования отчитались российские следователи. В Следственном комитете России установили место на фюзеляже, где была установлена взрывчатка. Результаты следственных действий были переданы комиссии экспертов, которые проводят комплексную экспертизу для установления обстоятельств теракта на борту российского самолета.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла год назад. 31 октября 2015 г. российский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet), выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту лайнера находились 224 человека, в том числе 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

ФСБ ранее уже квалифицировало случившееся как теракт. Считается, что он был совершен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.