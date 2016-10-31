Международные отношения

МАК установил факт взрывной декомпрессии на борту российского A321

Эксперты определили зону начала разрушения самолета, упавшего над Синаем, в воздухе
  • Яна Шебалина
Место крушения A321
Место крушения A321
Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Участники расследования потерпевшего крушение над Синаем год назад российского лайнера А-321 установили факты взрывного воздействия на обшивку самолета во время полета. Информация об этом указывается в сообщении, размещенном в понедельник, 31 октября, на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«В результате проведённых работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолёта по направлению "изнутри - наружу" и "взрывной декомпрессии" в полёте», - отмечается в сообщении.

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Расследование проводят власти Египта при участии специалистов Межгосударственного авиационного комитета, Франции, Германии, Ирландии и США. К настоящему моменту комиссия по расследованию собрала и проанализировала информацию об экипаже, об эксплуатации воздушного судна, о работе авиационной техники в последнем и предыдущих полетах.

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В сообщении МАК указывается, что анализ результатов проведённых работ продолжается. Комиссии еще предстоит изучить фрагменты конструкции воздушного судна, чтобы определить причины крушения.

Ранее в понедельник о ходе расследования отчитались российские следователи. В Следственном комитете России установили место на фюзеляже, где была установлена взрывчатка. Результаты следственных действий были переданы комиссии экспертов, которые проводят комплексную экспертизу для установления обстоятельств теракта на борту российского самолета.

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Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла год назад. 31 октября 2015 г. российский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet), выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту лайнера находились 224 человека, в том числе 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

ФСБ ранее уже квалифицировало случившееся как теракт. Считается, что он был совершен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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