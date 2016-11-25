Генерал ФСО Лопырев задержан по итогам внутренней проверки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что всё это произошло в рамках внутренней проверки ФСО

По результатам внутренней проверки в Федеральной службе охраны (ФСО) России был задержан генерал Геннадий Лопырев. Об этом в пятницу сообщила сама ФСО.

«В ходе внутренней проверки ФСО, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. Материалы проверки переданы в следственные органы. В настоящее время генерал Г. А. Лопырев задержан. Проводятся необходимые следственные действия», – сказали в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что всё это произошло в рамках внутренней проверки ФСО. По его словам, уголовное дело ведет СКР. По сведениям источника в спецслужбах, на данный момент это самый высокопоставленный генерал спецслужб, задержанный в постсоветское время, по всей видимости, по коррупционному подозрению.

О том, какие именно нарушения вскрылись в ходе проверки, в сообщении ФСО не уточняется.

Около 11.00 мск в пятницу газета «Известия» написала, что уголовное дело связано с махинациями с земельными участками в Сочи и в ходе обыска у Лопырева был изъят 1 млрд руб. наличными, но затем материал был снят. Издание указывало также, что в разработке находился мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Генерал-лейтенант Лопырев занимал должность начальника службы ФСО на Кавказе. В сообщении ФСО о его задержании не указывается, чей следственный орган - ФСБ иди СКР - ведет уголовное дело. Получить оперативные комментарии ФСБ и СКР не удалось.