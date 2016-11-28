Улюкаева после задержания шесть часов незаконно удерживали сотрудники ФСБ – адвокат

Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 января 2017 г., передает корреспондент «Интерфакса». Таким образом, решение о домашнем аресте экс-министра вступило в законную силу.

На заседании суда адвокат Тимофей Гриднев заявил, что при выезде из офиса «Роснефти» машина Улюкаева была блокирована сотрудниками ФСБ, которые незаконно его удерживали. «Алексей Валентинович в течение шести часов незаконно удерживался сотрудниками ФСБ, не понимая, в каком статусе он находится. Уголовное дело на тот момент еще не было возбуждено», – заявил он.

По его подсчетам, сотрудники ФСБ и СК 11 часов проводили следственные действия с министром без адвоката, передает «РИА Новости». До 23.30 часов 14 ноября Улюкаев находился под контролем оперативных сотрудников, которые запрещали ему самостоятельное передвижение и отобрали у него мобильный телефон, заявил Гриднев, подчеркнув, что оперативные сотрудники ФСБ не имели на это никаких полномочий. «Именно поэтому они оформили задержание Улюкаева протоколом осмотра места происшествия, что является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства», – сказал Гриднев.

В связи с этим, считает защита, районный суд не имел права избирать ему какую-либо меру пресечения, в том числе домашний арест, а значит, и постановление о нем должно быть отменено.

Следователь, в свою очередь, заявил, что Улюкаев был заранее уведомлен о предъявлении обвинения в получении взятки в $2 млн. «В ходе составления протокола задержания были разъяснены права (Улюкаеву), сама статья, по которой подозревался Улюкаев, не подразумевает участие защитника в следственных действиях. В связи с чем считаю действия следственных органов законными. Улюкаев был заранее уведомлен о предъявлении обвинения», – сказал следователь (цитата по ТАСС). Кроме того, следствие не считает, что нахождение под домашним арестом может негативно сказаться на состоянии здоровья Улюкаева. «Следствию Улюкаев о своих заболеваниях не сообщал. Действительно, к нему была вызвана "скорая", была оказана медицинская помощь, проверено артериальное давление», – сказал следователь Роман Нестеров на заседании в Мосгорсуде.

Защита Улюкаева в ходе заседания также сообщила, что бывший министр желает публично выразить свою позицию по предъявленным ему обвинениям, в связи с чем попросила разрешить ему одно телефонное интервью с одним из СМИ. Мосгорсуд отказал Улюкаеву в общении с журналистами, позволив ему общаться только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и сотрудниками ФСИН. Кроме того, суд разрешил ему пользоваться средствами связи только для вызова неотложной «скорой помощи».

По мнению следователя Нестерова, сначала Улюкаев должен поделиться своими мыслями со следователями и только после этого может быть решен вопрос о его общении с прессой.

Следственный комитет сообщил, что Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. Улюкаев вину в получении взятки не признает.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития

Алексей Улюкаев в суде