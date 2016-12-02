Кириенко поменяет схему работы Кремля с регионами

Новый куратор управления внутренней политики Сергей Кириенко меняет работу Управления внутренней политики (УВП). Как рассказали «Ведомостям» два собеседника в администрации президента, перемены коснутся регионального блока, взаимоотношений с губернаторами, а также методов оценки эффективности их работы.

Существовавшая при предыдущем кураторе УВП Вячеславе Володине схема работы с регионами изменится: принято решение отказаться от замначальника управления, занимающегося региональной политикой. Сейчас этим занимается начальник управления Андрей Ярин, а должность заместителя, на которой прежде работал Игорь Дивейкин (вслед за Володиным перешел на работу в Госдуму), остается вакантной.

Региональная политика в дальнейшем так и останется под началом Ярина, а на вакантную позицию замначальника УВП будет назначен человек, который сконцентрируется только на выборах в регионах, отмечают два собеседника. В его функционале, в частности, будут аналитика, социология, работа с политологами. «Замначальника УВП с прежним функционалом Кириенко не нужен», - отмечает он.

Кандидатура уже подобрана, но пока не назначена. Это может произойти до конца года, отмечает собеседник. В дальнейшем под новые задачи будет создано отдельное подразделение в рамках УВП, которое будет заниматься этим направлением работы.

Сейчас в УВП проводят политическую оценку ситуации в регионах и к концу года планируют подготовить рейтинг регионов. По итогам работы будет составлено три списка регионов: кого необходимо поменять, чье будущее под вопросом, кого менять не нужно, говорит собеседник в администрации президента. «Эти данные не будут публиковаться, а будут готовиться и направляться на стол президенту, в чьей компетенции лежит принятие решений», - говорит один из собеседников.

Главными критериями, по которым будет производиться оценка, будут те, неудовлетворительные показатели в которых могут привести к отставке губернаторов: плохое экономическое положение, электоральные показатели (плохие и ухудшающиеся), утрата доверия (на основе данных силовых структур, которые докладываются лично президенту).