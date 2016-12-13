Штрафовать за каждую песню на контрафактном диске больше не обязательно

Конституционный суд разрешил снижать суммы компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела. Сейчас правообладатель может требовать не менее 10 000 руб. компенсации за каждый случай нарушения авторских прав, что часто приводит к несоразмерным штрафам. Снижать их сумму можно в исключительных случаях, уточняется в решении суда: если правонарушение совершено впервые, нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является для лица существенной частью его деятельности и не носило грубого характера, а размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Поводом для рассмотрения дела о соответствии Конституции ряда положений Гражданского кодекса стал запрос Арбитражного суда Алтайского края, в производстве которого находятся два похожих дела. В одном случае с девяти предпринимателей из Барнаула за продажу игрушек – персонажей мультсериала стоимостью около 200 руб. пытаются взыскать 60 000 руб. Во втором – с частного предпринимателя, продавшего диск с записью песен Стаса Михайлова за 75 руб., потребовали 859 000 руб. (за отдельное нарушение была засчитана каждая из 90 песен). На слушаниях заявителя поддержали представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов и представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский. Ответственность несоразмерна с последствиями нарушения, соглашались они.

Это уже не первый случай, когда Конституционный суд выступает против слишком жестких административных санкций. Так, в 2014 г. он разрешил судам назначать наказание ниже низшего предела по всем составам правонарушений, предусматривающих штраф в 100 000 руб. и более. В данном случае штрафные убытки взыскиваются не в пользу государства, как в административном праве, а в пользу правообладателя, отметил судья Гадис Гаджиев. Но есть некий общий эквивалент, подчеркнул он в разговоре с журналистами. «Это называется универсализация правовой позиции, – объяснил судья. – Законодатель не должен ставить суд в положение, когда есть два цвета, черное и белое, и пропадает множество оттенков».

Спорные нормы признаны частично неконституционными. Защиту авторских прав нельзя превращать в легальный рэкет, согласен директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин. Виктор Наумов из Dentons называет подход Конституционного суда «гармоничным и справедливым»: механический (кратный количеству объектов) пересчет суммы компенсации может не соответствовать фактической стороне дела, поэтому важно, чтобы у суда сохранялась возможность ее уменьшения.