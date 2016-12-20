Новый начальник политического блока Кремля встретился с председателем СПЧ

Начальник Управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин и председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили план работы СПЧ в I квартале 2017 г. Как рассказал Федотов «Ведомостям», в планах совета провести два специальных заседания: одно посвященное экстремизму и терроризму, второе – образованию. Кроме того, СПЧ проведет выездное заседание совета в Карелии. В ближайшие дни ожидаются поручения президента после прошедшего 8 декабря заседания СПЧ с Владимиром Путиным, сказал также Федотов.

Заседание по экстремизму и терроризму готовит член СПЧ, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Это заседание станет продолжением той дискуссии, которая возникла на встрече с президентом. Обсудим ситуацию с неправомерными приговорами по делам об экстремизме за репосты, когда совершенно не делается различие между реальным экстремизмом и тем, что к нему не имеет никакого отношения», – говорит Федотов. На заседании СПЧ с президентом Кабанов поднял вопрос правоприменительной практики по делам об экстремизме и терроризме, которая формируется за счет приговоров по делам о репостах видео или другого контента, внесенного Минюстом в список экстремистских материалов. Кабанов просил изменить подсудность рассмотрения дел об экстремизме.

Еще одно специальное заседание планируется провести по теме «Роль гражданского общества в реформировании российского образования». «У нас новый министр образования, к ней есть ряд вопросов. Мы пригласим ее на заседание. В первую очередь наши вопросы касаются школ закрытого типа, коррекционных школ, школ для детей с девиантным поведением. Моя идея – что уважение прав человека должно стать главной темой школьного образования», – говорит Федотов.

На выездном заседании в Карелии правозащитники планируют посетить колонии и сизо, в том числе ИК-7, где содержался активист Ильдар Дадин, первый осужденный по статье УК о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. В начале ноября он сообщил о применении пыток к нему со стороны сотрудников колонии. После известия об этом на место выезжали члены СПЧ Игорь Каляпин и Павел Чиков. Эта тема также поднималась на встрече СПЧ с президентом.

По словам Федотова, заседания, посвященного обсуждению вопроса об иностранных агентах, которое предполагалось провести с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, не будет. Комитет гражданских инициатив планировал поднять вопросы о том, что под закон об иностранных агентах могут попасть университеты, а СПЧ хотел вновь обсудить правоприменительную практику по этому закону. Вместе с тем Федотов надеется, что будет создана рабочая группа по совершенствованию закона об иностранных агентах. Предыдущая подобная рабочая группа под руководством бывшего первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина разработала поправки в закон, которые вступили в силу в июне. В число форм политической деятельности добавилось формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и иных социологических исследований, что позволило признать иностранным агентом «Левада-центр».