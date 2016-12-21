Демократия
Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Палата под опросом

Эффективность Общественной палаты оценят эксперты-практики

Общероссийский гражданский форум надеется на качественное изменение ее состава
Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов не согласен с отрицательными оценками ее деятельности
Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов не согласен с отрицательными оценками ее деятельности
Александр Щербак / ТАСС

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, планирует запустить экспертный опрос для анализа состава Общественной палаты. Как говорится в анкете, которую разошлют примерно 500 экспертам, опрос позволит оценить эффективность палаты как «института, представляющего интересы гражданского общества в диалоге с властью» (см. врез). Результаты опроса предполагается обнародовать в январе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике