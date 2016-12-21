Эффективность Общественной палаты оценят эксперты-практики

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов не согласен с отрицательными оценками ее деятельности

Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Палата под опросом

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, планирует запустить экспертный опрос для анализа состава Общественной палаты. Как говорится в анкете, которую разошлют примерно 500 экспертам, опрос позволит оценить эффективность палаты как «института, представляющего интересы гражданского общества в диалоге с властью» (см. врез). Результаты опроса предполагается обнародовать в январе.