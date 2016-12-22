О возможной отмене единого дня голосования говорят «языки без костей»

Единый день голосования могут перенести с сентября на другую дату или вовсе отменить, допустила на совещании председателей региональных избиркомов председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников совещания. В Кремле и в ЦИК затем заявили, что такое решение пока не принято и говорить об этом рано.

«Звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», – рассказал собеседник «Коммерсанта».

«Пока никаких решений на этот счет нет», – заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще», – цитирует его ТАСС. Как передает «Интерфакс», на уточняющий вопрос, пройдут ли президентские выборы в марте 2018 г., он ответил: «Предвыборная кампания не начиналась, выборы не назначены, не понимаю сути вашего вопроса».

Памфилова же сказала ТАСС, что «сырую» информацию о возможном переносе единого дня голосования для публикации дал кто-то, «у кого язык без костей». «Мало ли что мы обсуждали, это наше внутреннее дело, сейчас рано еще о чем-то говорить», – объяснила она. В Центризбиркоме пока нет однозначной позиции по этому вопросу, передает ТАСС. По словам Памфиловой, участники нынешнего двухдневного совещания обсуждают разные вопросы избирательного законодательства. «Потом мы представим в рабочую группу [при администрации президента], а потом уже законодатели будут решать. Мы обсуждаем весь пакет предложений», – сказала она.

Как передает «РИА Новости», она напомнила, что пока есть поручение президента о создании рабочей группы, которая призвана рассмотреть весь комплекс предложений, высказанных и в ЦИК, и экспертным сообществом. По ее словам, эти предложения часто бывают «прямо противоположные». В ЦИК их обобщили, а теперь «надо, чтобы рабочая группа довела их до того состояния, которые могут быть рассмотрены законодателями».

«Когда будет рабочая группа, тогда будут рассмотрены и наши предложения, будет взаимодействие с Государственной думой, с Советом Федерации, администрацией президента, правительством, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. Сейчас это только наши предположения. Это наше внутреннее совещание, я считаю некорректным в прессу выдавать информацию, которая идет на стадии обсуждения», – подчеркнула Памфилова.

Единый день голосования был введен в России с 2013 г. С тех пор делались попытки законодательно перенести его с сентября на ноябрь. Сторонники переноса указывали, что в период летних отпусков трудно вести эффективную предвыборную кампанию, а в сентябре в выходные трудно добиваться высокой явки пропадающих на дачах избирателей, говорилось также, что в холодное время года легче организовывать голосование в труднодоступных местностях, где в начале осени есть проблема бездорожья.