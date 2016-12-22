Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

Прокурор просил дать бывшей студентке МГУ пять лет заключения
Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова
Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Прокурор подчеркивал, что поступок девушки нес повышенную общественную опасность, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Прокуратура просит пять лет для Варвары Карауловой

«Суд счел достоверными признательные показания Ивановой, полученные в ходе предварительного следствия. Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде», - сказал судья Александр Абабков.

22 ноября девушка отказалась от признательных показаний, которые ранее дала следствию. Она заявила, что признала вину из-за «уговоров» следствия и государственного защитника и что сотрудники СК, записав ее слова, исказили их. По словам судьи, заявления Карауловой, что данные показания были получены под давлением, являются противоречивыми и непоследовательными.

«Приговор суда сторону обвинения удовлетворяет. Закон по данному составу предусматривал от пяти до десяти лет лишения свободы. Ее действия квалифицировали как приготовление к преступлению, поэтому назначили половину, то есть пять лет», - сказал журналистам прокурор Михаил Резниченко.

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Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в России). 12 июня Караулову вернули в Москву. Сначала против нее дело возбуждать не стали, а затем все же возбудили. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд. Осенью 2016 г. стало известно, что ее отчислили из МГУ по ее просьбе.

Варвара Караулова признала свою вину и дает показания

Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Из объяснений Карауловой в суде следовало, что она увлеклась исламом, влюбилась по интернет-переписке в человека, который оказался вербовщиком ИГ, пыталась выйти замуж через Skype, хотела поехать в Сирию через Турцию, но была остановлена.

Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении. «Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе - все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», - сказала она.

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Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима
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Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Фото 6 октября 2016 г.
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Фото 6 октября 2016 г.
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Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Фото 1 декабря 2015 г.
Владимир Астапкович / РИА Новости
Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы. Фото 1 декабря 2015 г.
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Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)
Cihan / Barcroft Media / ТАСС
Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к террористической организации. 12 июня Караулову вернули в Москву (На фото в аэропорту Стамбула)
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Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Фото 6 октября 2016 г.
Дмитрий Серебряков / ТАСС
Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за вербовщика, в которого влюбилась девушка. Фото 6 октября 2016 г.
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Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении
Максим Блинов / РИА Новости
Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова расплакалась и просила о снисхождении
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Комментарии  ()
draht
16:08 22.12.2016
День сумасшедших судебных решений, включая историю с брелком, воспитательницу с репостом. Скоро дни, подобные сегодняшнему, войдут в привычку и станут обыденными.
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