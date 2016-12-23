Московские власти приравняют депутатов к демонстрантам

Московским депутатам придется проводить встречи с избирателями, руководствуясь законом о митингах и шествиях. Такие поправки в законы о статусе депутата Мосгордумы и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия Мосгордумы по госстроительству под руководством Татьяны Портновой («Единая Россия»). Чаще всего депутаты проводят встречи в форме собраний, что не требует предварительного уведомления властей, говорится в пояснительной записке. Но если депутат проводит встречу «в форме иного публичного мероприятия», то в целях обеспечения безопасности участников, горожан и бесперебойного движения транспорта нужно выполнять требования закона о митингах, который «исчерпывающим образом регулирует порядок организации и проведения публичных мероприятий».

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