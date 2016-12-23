Демократия
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: До новых встреч

Московские власти приравняют депутатов к демонстрантам

Столичная мэрия начала подготовку к сложным муниципальным выборам 2017 г., считает эксперт
Депутат Валерий Рашкин (в центре) хочет встречаться с избирателями без ограничений
Депутат Валерий Рашкин (в центре) хочет встречаться с избирателями без ограничений
Андрей Гордеев / Ведомости

Московским депутатам придется проводить встречи с избирателями, руководствуясь законом о митингах и шествиях. Такие поправки в законы о статусе депутата Мосгордумы и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия Мосгордумы по госстроительству под руководством Татьяны Портновой («Единая Россия»). Чаще всего депутаты проводят встречи в форме собраний, что не требует предварительного уведомления властей, говорится в пояснительной записке. Но если депутат проводит встречу «в форме иного публичного мероприятия», то в целях обеспечения безопасности участников, горожан и бесперебойного движения транспорта нужно выполнять требования закона о митингах, который «исчерпывающим образом регулирует порядок организации и проведения публичных мероприятий».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике