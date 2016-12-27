Полиция Петербурга заинтересовалась НКО с иностранным финансированием

Документы о волонтерах, финансах и проведении политических акций петербургских некоммерческих организаций (НКО), которые когда-либо получали иностранное финансирование, заинтересовали полицию. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев. Всего документы запрошены более чем у 10 организаций, в том числе у «Гражданского контроля», «Ночлежки», петербургского «Мемориала». Документы запрашиваются в связи с начатой 11 июля 2016 г. оперативной проверкой на основании п. 4 ч. 1 ст. 13 закона о полиции, говорится в запросе в «Гражданский контроль». Организацию просят предоставить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга выписки по расчетным счетам, сведения о направлениях деятельности, документы о расходовании денежных средств, сведения о пожертвованиях и грантах, штатное расписание сотрудников НКО, сведения о волонтерах, проведении политических акций и другие сведения.

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