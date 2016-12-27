Минобороны приостановило полеты Ту-154 – «Интерфакс»

Впрочем, их используется немного, на перевозки запрет серьезно не повлияет, говорит источник агентства

Полеты Ту-154 российских силовых ведомств приостановлены на третий день после крушения самолета Минобороны в Черном море. Об этом решении министерства во вторник сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ту-154 упал в море после вылета из сочинского аэропорта в минувшее воскресенье ранним утром. Минобороны решило прекратить полеты таких самолетов до завершения расследования. По словам собеседника агентства, сейчас таких самолетов используется немного, решение не должно существенно повлиять на воздушные перевозки.

Самолет, на котором в Сирию летели артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, тележурналисты и доктор Лиза с лекарствами для раненых, исчез с экранов радаров через несколько минут после взлета. Экипаж ничего не успел сообщить. Источники СМИ, военные, Минтранс стали говорить, что версия теракта хоть и рассматривается, но не является первостепенной. Военные также говорили, что считают маловероятной неисправность самолета, который в 2014 г. прошел последний капитальный ремонт. В Минобороны в воскресенье говорили, что технически самолет был исправен.

В понедельник ФСБ назвала четыре основные рабочие версии крушения Ту-154 Минобороны. Это «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета». Подтверждений версии теракта ФСБ не увидела. «Одна из основных версий крушения на данный момент – попадание посторонних предметов в двигатель», – сказал утром во вторник информированный источник ТАСС. Вместе с тем проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту. «Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине – возможно, перегруза и технической неисправности – рухнул в море», – говорил в понедельник вечером источник «Интерфакса».

Ставший очевидцем крушения сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент катастрофы был на катере в акватории Сочи, сказал, что Ту-154 вместо набора высоты стал быстро снижаться, как если бы хотел сесть на воду, и шел при этом на небольшой скорости с задранным вверх носом. Через мгновение самолет задел поверхность воды хвостом, хвост от удара отвалился и самолет затонул, сообщил «Коммерсантъ». По словам источника газеты, свидетель сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо. Накануне ФСБ официально сообщила, что есть свидетели крушения и запись видеорегистратора. Также в понедельник стало известно, что на самарском ОАО «Авиакор – авиационный завод» следователи изъяли документы по упавшему Ту-154, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Русские машины». «Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие», – заверил представитель предприятия и объяснил, что изучение технической документации в подобных случаях является стандартной процедурой.

Погибший Ту-154Б2 был выпущен в 1983 г. в Самаре и там же прошел последний капитальный ремонт, писали «Ведомости». Он принадлежал 223-му летному отряду Минобороны, который эксплуатирует пассажирские самолеты в интересах министерства. По словам источника, близкого к Минобороны, самолет имел значительный – более половины от назначенного – запас летного ресурса (количество взлетов, посадок и летных часов) и достаточный запас календарного ресурса (срок, в течение которого допустима эксплуатация). В гражданских авиакомпаниях эта модификация давно не эксплуатируется, но у военных налет гораздо ниже, чем в коммерческих авиалиниях, пояснял он. К самолету претензий раньше не было, говорили источники «Коммерсанта» в военно-транспортной авиации.

В катастрофе Ту-154 погибла Доктор Лиза

Михаил Соколов / ТАСС Известный врач и филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщили в ее фонде «Справедливая помощь». Фото 15.07.2016 г. 1/6 Рамиль Ситдиков / РИА Новости «Вечером 24 декабря 2016 г. исполнительный директор МОО “Справедливая помощь” Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Фото 08.08.2014 г. 2/6 Валерий Матыцин / ТАСС Информацию также подтвердил муж доктора Лизы, адвокат Глеб Глинка. «Да, была», – сказал муж Глинки, отвечая на вопрос «Сноба», находилась ли она на борту самолета в момент крушения. Фото 25.02.2015 г. 3/6 Илья Питалев / РИА Новости Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 минут после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты Ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Фото 15.11.2007 г. 4/6 Сергей Пивоваров / РИА Новости Елизавета Глинка летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, сообщил «Интерфаксу» глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Фото 02.09.2015 г. 5/6 Валерий Шарифулин / ТАСС Елизавета Глинка неоднократно посещала места боевых действий в Сирии и на востоке Украины. Фото 30.10.2014 г. 6/6

27 декабря Минобороны подтвердило, что найден и поднят на поверхность основной бортовой самописец самолета. Его уже во вторник самолетов военно-транспортной авиации доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в Люберцах для расшифровки. На это может уйти от нескольких дней до нескольких недель, сказал источник ТАСС, близкий к расследованию. По словам информированного источника «Интерфакса», причины катастрофы станут известны примерно через две недели, когда будет расшифрован параметрический самописец. Он добавил, что записи речевого самописца мало чем помогают в расследовании, и сослался на опыт. «Как правило, это эмоциональные высказывания и слова, которые звучат в критических ситуациях. Они важны при оценке правильности действий экипажа», – подчеркнул он.

Комментируя сообщение о том, что очевидец видел, что у самолета был сильно задран нос, источник «Интерфакса» объяснил, что речь идет о попытке экипажа посадить лайнер на воду. «Летчики, судя по всему, поняли, что самолет не может по каким-то причинам взлететь, и приняли решение совершить посадку на воду, и для этого стали задирать нос, чтобы плавно сеть на водную гладь. Но у них не было никаких шансов, поскольку самолет был слишком тяжел для этого», – сказал он.

На фрагментах лайнера и на телах погибших криминалисты не нашли следов взрывчатки, сообщили «Интерфаксу» информированные источники. «Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения», - сказал один из них. «Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера», - сказал и источник ТАСС в силовых структурах.

На месте крушения Ту-154