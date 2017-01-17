Соратник Кириенко назначен замначальника политического управления Кремля

Новым заместителем начальника управления внутренней политики (УВП) администрации президента официально назначен Александр Харичев из «Росатома» (курировал работу с регионами), рассказал «Ведомостям» близкий к Кремлю собеседник и подтвердил собеседник в УВП. Харичев будет курировать выборы в регионах, говорят оба собеседника. Эта должность - одна из ключевых в УВП.

Специфика работы с регионами ему хорошо знакома, в 2006-2009 гг. он уже работал замначальника УВП, когда первым замруководителя администрации президента был Владислав Сурков. Тогда ему как раз была поручена региональная тематика.

Работа по региональной тематике в «Росатоме» также была связана с политикой, Харичев, в частности, отвечал за проведение выборов в территориальных образованиях со специальным режимом, где находятся объекты атомной отрасли, знают два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей».

Харичев хорошо знаком нынешнему первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко - он работал под его началом в «Росатоме», а ранее в полпредстве президента в Приволжском федеральном округе (2000-2005 гг.)