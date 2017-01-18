Большая часть поправок в Уголовный кодекс ужесточает наказание

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал исследование по законотворчеству в уголовном праве в последние два года. Из 140 законопроектов – поправок в Уголовный кодекс (УК) 88% предлагали усиление уголовной ответственности, а смягчение – только 12%. Впрочем, из всех 237 проектов (не только в УК, но и в УПК) законами стали только 42. По словам экспертов, отсеивались проекты явно популистского характера и проекты любых радикальных преобразований. Но при этом смягчающие поправки имели вдвое большие шансы быть принятыми, чем ужесточающие. Правда, поскольку ужесточающих было в 7 раз больше, в конечном счете их приняли больше (17 против 5) (см. таблицу).

Законопроекты не носили системного характера, замечают исследователи. Значительная часть предложений не учитывали внутренней логики УК и УПК, их взаимосвязи с другими законами. За два года было внесено 12 законопроектов, которые были направлены на расширение прав адвокатов. Это признание проблемы неравенства защиты в сравнении с обвинением в уголовном процессе, считают авторы доклада, однако ни одно из этих предложений не стало законом. Но не прошло и ни одно из предложений по расширению полномочий прокуратуры.

В УК и правда вносится большое количество поправок, в связи с чем кодекс похож на лоскутное одеяло, отмечает зампред думского комитета по уголовному законодательству Рафаэль Марданшин. Уже неоднократно говорилось, что необходимо вести работу над написанием нового Уголовного, а затем и Уголовно-процессуального кодекса, замечает он. По мнению депутата, многие инициативы депутатов все же были направлены на гуманизацию УК, в том числе в отношении бизнеса.

Выводы экспертов свидетельствуют об отсутствии в четкой концепции уголовно-правовой политики, которая проявлялась бы в области законотворчества, считает советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов. Именно поэтому одновременно вносятся и ужесточающие, и смягчающие наказание проекты.

Вместе с тем методология экспертов ЦСР имеет недостатки, отмечает Насонов. Например, среди законопроектов по гуманизации, принятых в прошлом году, указывается закон о совершенствовании оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. «Он учтен как единица в общем количестве внесенных проектов, но охватывает все преступления небольшой и средней тяжести, поэтому весит больше поправок в отдельную статью», – отмечает он.

Исследование делает упор на статистические показатели, но проблему надо рассматривать комплексно, говорит адвокат Вячеслав Леонтьев. Каждый закон нужно оценивать с точки зрения значимости изменений в сфере регулируемых им общественных отношений и реакции на них общества. Так, один закон, декриминализующий конкретное деяние, может оказать большее влияние на существующий порядок вещей и вызвать общественный резонанс, нежели пять законов, направленных на ужесточение наказания за общественно-опасные деяния, которые и до этого являлись уголовно наказуемыми. «Характерный пример – частичная декриминализация побоев (закон о «шлепках»), вызвавшая бурное обсуждение в обществе», – говорит адвокат. По его мнению, исследование верно замечает отсутствие равноправия сторон в процессе, но это проблема не законотворчества, а правоприменения.