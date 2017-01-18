Постпред США в ООН назвал Россию главной угрозой безопасности штатов

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр свою последнюю речь на этом посту во вторник посвятила главной, с ее точки зрения, угрозе безопасности США - России. Диалог с Москвой необходим, признала она. Во–первых, благодаря сотрудничеству с этой страной были достигнуты главные международные успехи в период пребывания Пауэр на этом посту - резолюция по уничтожению химического оружия в Сирии и соглашение о ядерной программе с Ираном. Во–вторых, интересы России и США, по словам Пауэр, нередко совпадают, и дело не только в двух мировых войнах, в которых эти страны выступали союзниками, но и в проблемах, с которыми они сталкиваются сегодня - экстремизм, политика экспансионизма Китая и уязвимость экономики перед глобализацией.

Но, несмотря на все это, действия Кремля и, в частности, политику России на Украине, в Европе и Сирии Пауэр считает агрессивными и дестабилизирующими: «Кремль под начальством Владимира Путина расшатывает мировой порядок, основанный на принципе уважения норм международного права, который приносил нам пользу в течение семи десятилетий. Наши ценности, безопасность и образ жизни на этом порядке основаны. А потому мы – США и ближайшие союзники – должны вместе не дать России в этом преуспеть». В связи с этим Пауэр призвала американцев и их союзников объединиться перед такой угрозой: «Связующее звено всех этих действий [Москвы] мы найдем не в том, за что Россия борется, а в том, против чего эта страна выступает. Не в правилах, которым она следует, а в правилах, которые она разрушает. Действия Кремля не создают новый мировой порядок, а разрушают уже существующий».

Агрессивная политика Москвы представляет для Вашингтона большую угрозу, чем даже терроризм, согласен бывший посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст. Однако уходящая администрация Барака Обамы найти должного ответа на этот вызов не смогла, считает дипломат: «Ситуация, в которой Москва диктует нам условия, стала феноменом последних двух лет. И здесь задавали правила игры две фигуры: готовый к риску Путин и пассивный Обама, который не хотел заниматься "реалполитик" и сам зачистил поле для российского лидера. Если бы у нас был одновременно институционально сильный и стратегически мыслящий президент, как Ричард Никсон или Рональд Рейган, ничего подобного не произошло бы в Сирии – создание бесполетной зоны даже полгода назад поменяло бы расклад на поле боя - и в большой степени на Украине тоже».

Не только Обама не мог найти адекватного ответа на действия Москвы, большой внешнеполитический промах Вашингтона заключается в том, что у него не было полноценной стратегии отношений с Россией с 1991 г., убеждена заместитель директора центра исследований Евразии Атлантического совета Алина Полякова: «В Вашингтоне не было ни детального представления о самой России, ни понимания, чего они от этих отношений хотят. Однако сейчас действия России такой подход меняют, и не в сторону улучшения отношений. "Утеплить" отношения с Россией пытались уже две администрации за последние 16 лет, но в итоге Джордж Буш-младший получил войну в Грузии, которую развязала Россия, а Обама под конец своего второго срока – конфликт на Украине и оккупацию Крыма. На призывы улучшить отношения, наладить торговлю и укрепить сотрудничество Москва взаимностью не отвечает».