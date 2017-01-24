Власть

Радий Хабиров возглавил Красногорск

Раньше он был замначальника управления внутренней политики администрации президента
Бывший замначальника УВП администрации президента Радий Хабиров возглавил Красногорск
Бывший замначальника УВП администрации президента Радий Хабиров возглавил Красногорск
Митя Алешковский / ТАСС

Бывший заместитель начальника управления внутренней политики (УВП) администрации президента Радий Хабиров избран временно исполняющим обязанности Красногорского городского округа Московской области. «Только что депутаты Красногорского городского округа проголосовали за кандидатуру Хабирова - с данной минуты он исполняющий обязанности», - сказала «Ведомостям» вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Замначальника президентского управления внутренней политики (УВП) Сергей Смирнов ушел в отставку, рассказал «Ведомостям» собеседник в Кремле и подтвердил близкий к Кремлю собеседник
Дума осталась без куратора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь, комментируя назначение Хабирова, отметил, что он хорошо его знает и тот «зарекомендовал себя на федеральном уровне, работая и в администрации президента, взаимодействуя с Госдумой, Советом Федерации». «Уверен, эта работа вам по силам. Знаю, что подобный опыт имеется у вас по работе в Башкирии», - добавил Воробьев.

Сам Хабиров пообещал, что постарается оправдать оказанное ему губернатором доверие.

До Хабирова Красногорском руководил Михаил Сапунов. «Для меня честью было работать в вашей команде, быть частью этой команды. Под вашим руководством мы добились серьезных результатов», - сказал он, уходя с поста и обращаясь к губернатору Московской области.

Бывший куратор Госдумы может возглавить Красногорский район – «Газета.Ru»

Хабиров ушел с должности в УВП за несколько дней до сентябрьских выборов в Госдуму. Он работал в Кремле целых восемь лет - сначала при Владиславе Суркове, а затем при Вячеславе Володине. Близкий к Кремлю собеседник называл это решение Хабирова вынужденным, а его уход – «серьезной потерей».

Уже в декабре ушел в отставку сменивший Хабирова в УВП Сергей Смирнов. Это произошло вскоре после первого аппаратного конфликта между бывшим первым замруководителя администрации президента, нынешним председателем Госдумы Вячеславом Володиным и его кремлевским сменщиком Сергеем Кириенко по поводу доступа в Госдуму сотрудников Кремля. В УВП Смирнов курировал Думу и Совет Федерации и был назначен по представлению Володина перед самым его переходом на Охотный Ряд.

В администрации Красногорска не знают, кто возглавит городской округ

В УВП тогда официально сообщили, что по истечении испытательного срока Смирнов переходит на другую работу, на высокую должность, «но вне рамок администрации», он уволен с госслужбы по собственному желанию.

Накануне о том, что Хабиров может возглавить Красногорский городской округ, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. По данным издания, кандидатуру Хабирова поддержал губернатор Андрей Воробьев.

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