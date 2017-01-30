Трамп выведет США из Парижского соглашения по климату

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз говорил о том, что Парижское соглашение об изменении климата необходимо пересмотреть

Президент США Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. С таким заявлением выступил советник главы государства по вопросам защиты окружающей среды Майрон Эбел, пишет The Independent.

«Он может подписать соответствующий указ завтра, или он может подождать и сделать это в рамках более широкого пакета распоряжений», - уточнил Эбел, добавив, что он не знает точных сроков подписания соответствующего документа. «Президент полон решимости отказаться от политики Барака Обамы, направленной на сокращение выбросов парниковых газов», - сказал советник.

Эбел в интервью Financial Times раскритиковал позицию бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона по поводу Парижского соглашения. По его мнению, кандидат на пост госсекретаря США непоследователен. Его мнение о теории глобального изменения климатических условий в мире изменилось. Эбел пояснил, что раньше Тиллерсон считал данную теорию выдумкой экологов, которая может негативно повлиять на развитие промышленности США.

По его словам, еще в 2015 г. Тиллерсон призывал вывести США из Парижского соглашения. Но на слушаниях в сенате он заявлял, что «риск изменения климата есть» и США не следует отказываться от обсуждения данной проблемы. Эбел считает, что из-за изменения позиции по данному вопросу могут возникнуть проблемы внутри администрации при утверждении кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США. Он также опасается, что позиция бывшего топ-менеджера может повлиять на мнение избирателей. Они могут подумать, что Трамп не по всем вопросам придерживается предвыборных заявлений.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз говорил о том, что Парижское соглашение об изменении климата необходимо пересмотреть. По его мнению, действия американских властей в области экологии негативно влияют на энергетическую отрасль страны. В ходе избирательной кампании нынешний президент обещал в случае избрания новые рабочие места в сфере энергетики, включая угольную и сланцевую отрасли.

29 января Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к президенту США, писала, что Трамп может даже отменить визит в Великобританию из-за разногласий с принцем Чарльзом по вопросам изменения климата. Поездка запланирована на июнь. «Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом», — говорил источник.

Парижское соглашение представляет собой документ, в котором прописаны меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 г. Соглашение было разработано взамен Киотскому протоколу во время конференции ООН по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 г. Страны - приверженцы соглашения хотят удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. На тот момент документ ратифицировали более 55 из 191 подписавшей его страны, на долю ратифицировавших договор государств приходится не менее 55% глобального объема выбросов парниковых газов. Последними к соглашению присоединились ряд стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, в сентябре 2016 г. договор ратифицировали Китай и США.