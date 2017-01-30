Безопасность и право

Трамп выведет США из Парижского соглашения по климату

Он откажется от политики Обамы по сокращению выбросов парниковых газов, заявил его советник
Во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз говорил о том, что Парижское соглашение об изменении климата необходимо пересмотреть
Во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз говорил о том, что Парижское соглашение об изменении климата необходимо пересмотреть
А.Гордеев / Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. С таким заявлением выступил советник главы государства по вопросам защиты окружающей среды Майрон Эбел, пишет The Independent.

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«Он может подписать соответствующий указ завтра, или он может подождать и сделать это в рамках более широкого пакета распоряжений», - уточнил Эбел, добавив, что он не знает точных сроков подписания соответствующего документа. «Президент полон решимости отказаться от политики Барака Обамы, направленной на сокращение выбросов парниковых газов», - сказал советник.

Эбел в интервью Financial Times раскритиковал позицию бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона по поводу Парижского соглашения. По его мнению, кандидат на пост госсекретаря США непоследователен. Его мнение о теории глобального изменения климатических условий в мире изменилось. Эбел пояснил, что раньше Тиллерсон считал данную теорию выдумкой экологов, которая может негативно повлиять на развитие промышленности США.

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По его словам, еще в 2015 г. Тиллерсон призывал вывести США из Парижского соглашения. Но на слушаниях в сенате он заявлял, что «риск изменения климата есть» и США не следует отказываться от обсуждения данной проблемы. Эбел считает, что из-за изменения позиции по данному вопросу могут возникнуть проблемы внутри администрации при утверждении кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США. Он также опасается, что позиция бывшего топ-менеджера может повлиять на мнение избирателей. Они могут подумать, что Трамп не по всем вопросам придерживается предвыборных заявлений.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз говорил о том, что Парижское соглашение об изменении климата необходимо пересмотреть. По его мнению, действия американских властей в области экологии негативно влияют на энергетическую отрасль страны. В ходе избирательной кампании нынешний президент обещал в случае избрания новые рабочие места в сфере энергетики, включая угольную и сланцевую отрасли.

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29 января Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к президенту США, писала, что Трамп может даже отменить визит в Великобританию из-за разногласий с принцем Чарльзом по вопросам изменения климата. Поездка запланирована на июнь. «Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом», — говорил источник.

Парижское соглашение представляет собой документ, в котором прописаны меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 г. Соглашение было разработано взамен Киотскому протоколу во время конференции ООН по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 г. Страны - приверженцы соглашения хотят удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. На тот момент документ ратифицировали более 55 из 191 подписавшей его страны, на долю ратифицировавших договор государств приходится не менее 55% глобального объема выбросов парниковых газов. Последними к соглашению присоединились ряд стран Евросоюза, в том числе Германия и Франция, в сентябре 2016 г. договор ратифицировали Китай и США.

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