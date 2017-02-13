Решение КС по жалобе Ильдара Дадина оставляет простор для толкования

Введение уголовной ответственности за нарушение закона о митингах допустимо и не может рассматриваться как выход законодателя за рамки полномочий, говорится в обнародованном в пятницу постановлении Конституционного суда по жалобе оппозиционера Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ст. 212.1 УК. Но применять ее следует с оговорками, решили судьи: в частности, нельзя привлекать к уголовной ответственности лицо, в отношении которого нет вступивших в силу судебных актов о привлечении к административной ответственности (именно это произошло с Дадиным), а также тех, кто совершил преступление неумышленно. Конституционный суд также счел, что лишение свободы является слишком суровым наказанием, если нарушение порядка проведения массовых мероприятий не повлекло вреда или ущерба и не создало существенного риска его возникновения. Судьи напомнили, что по другим составам с административной преюдицией (побои, мелкое хищение или незаконное проникновение на охраняемый объект) лишение свободы либо вообще не предусмотрено, либо не превышает года. Потому и за участие в несанкционированных митингах приговаривать можно, только если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда, следует из решения суда. При этом сам факт административного наказания не может служить неопровержимым доказательством вины, подчеркивается в постановлении: рассмотрение дела по ст. 212.1 предполагает проверку судом всех обстоятельств дела в открытом, состязательном процессе. В связи с этим дело Дадина подлежит пересмотру, постановили судьи.

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