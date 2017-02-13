Путин назначил Андрея Никитина врио губернатора Новгородской области

Губернатор Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции объявил о досрочном сложении полномочий. «В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора...» – приводит его слова ТАСС.

Митин отметил, что заранее поставил в известность об этом президента Владимира Путина и обратился к нему с просьбой дать «новое поручение». Он также подчеркнул, что это «обдуманный и взвешенный шаг». По словам Митина, он руководил областью длительный срок, Новгородская область стала для него родным краем, сообщил «Интерфакс». Он добавил, что уходит с должности по собственному желанию.

Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. На встрече с Никитиным Путин отметил, что АСИ за шесть лет «очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики». «Вы знаете, по поводу чего мы собрались, знаете, каково значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшней жизни, в экономике, знаете потенциал Новгородской области. Хочу вас назначить исполняющим обязанности руководителя региона, я посоветовался с действующим губернатором по этому вопросу», - заявил Путин.

Никитин ответил президенту, что «самое главное – это ваше доверие, доверие людей, которое мне еще предстоит, конечно, заслужить в Новгородской области». «Наверное, те приоритеты, которые могли бы быть [в развитии региона], – во-первых, туристическая индустрия; во-вторых, индустрия, связанная с переработкой, которая работает на этот основной наш кластер населения, который расположен между Москвой и Питером. Это могут быть российские, иностранные инвесторы», - добавил он. Никитин также отметил, что помимо привлечения инвесторов считает важным «в максимальной степени убрать все ограничения, все барьеры для тех предпринимателей, которые уже работают в Новгородской области, дать им возможность построить малый, средний, а там, может быть, и крупный бизнес».

Полномочия Митина истекают осенью 2017 г., он руководил областью девять лет. О его грядущей отставке сообщали ранее два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». О том, что главной кандидатурой на его пост стал Никитин, сообщал «Ведомостям» человек, близкий к правительству. Никитин был назначен на пост гендиректора АСИ в 2011 г., он входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам госслужбы и кадров.

По словам политолога Виталия Иванова, причин отставки Митина минимум три: отсутствие очевидных успехов, отсутствие сильного федерального покровителя, способного его прикрыть, и затянувшийся конфликт с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым, которого поддерживает полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу.

Источники «Ведомостей» ранее назвали семь глав регионов, которых Кремль может скоро сменить к президентским выборам. Двое из них ушли досрочно в отставку на прошлой неделе – это глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Отмечалось, что в поле зрения администрации президента также находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Ивановской области – Павел Коньков и Новгородской – Сергей Митин. При этом в Кремле давали понять, что замены предопределены не везде.