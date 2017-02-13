Власть

Путин назначил Андрея Никитина врио губернатора Новгородской области

Гендиректор АСИ пообещал президенту развивать туризм и индустрию, связанная с переработкой
Путин назначил исполняющим обязанности главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина
Путин назначил исполняющим обязанности главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина
Пресс-служба президента России

Губернатор Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции объявил о досрочном сложении полномочий. «В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора...» – приводит его слова ТАСС.

Митин отметил, что заранее поставил в известность об этом президента Владимира Путина и обратился к нему с просьбой дать «новое поручение». Он также подчеркнул, что это «обдуманный и взвешенный шаг». По словам Митина, он руководил областью длительный срок, Новгородская область стала для него родным краем, сообщил «Интерфакс». Он добавил, что уходит с должности по собственному желанию.

Путин принял его отставку и назначил исполняющим обязанности главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. На встрече с Никитиным Путин отметил, что АСИ за шесть лет «очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики». «Вы знаете, по поводу чего мы собрались, знаете, каково значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшней жизни, в экономике, знаете потенциал Новгородской области. Хочу вас назначить исполняющим обязанности руководителя региона, я посоветовался с действующим губернатором по этому вопросу», - заявил Путин.

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Никитин ответил президенту, что «самое главное – это ваше доверие, доверие людей, которое мне еще предстоит, конечно, заслужить в Новгородской области». «Наверное, те приоритеты, которые могли бы быть [в развитии региона], – во-первых, туристическая индустрия; во-вторых, индустрия, связанная с переработкой, которая работает на этот основной наш кластер населения, который расположен между Москвой и Питером. Это могут быть российские, иностранные инвесторы», - добавил он. Никитин также отметил, что помимо привлечения инвесторов считает важным «в максимальной степени убрать все ограничения, все барьеры для тех предпринимателей, которые уже работают в Новгородской области, дать им возможность построить малый, средний, а там, может быть, и крупный бизнес».

Полномочия Митина истекают осенью 2017 г., он руководил областью девять лет. О его грядущей отставке сообщали ранее два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». О том, что главной кандидатурой на его пост стал Никитин, сообщал «Ведомостям» человек, близкий к правительству. Никитин был назначен на пост гендиректора АСИ в 2011 г., он входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам госслужбы и кадров.

Директор АСИ Андрей Никитин
Новым губернатором Новгородской области может стать директор АСИ
Андрей Никитин считается человеком, близким к помощнику президента Андрею Белоусову

По словам политолога Виталия Иванова, причин отставки Митина минимум три: отсутствие очевидных успехов, отсутствие сильного федерального покровителя, способного его прикрыть, и затянувшийся конфликт с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым, которого поддерживает полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу.

Источники «Ведомостей» ранее назвали семь глав регионов, которых Кремль может скоро сменить к президентским выборам. Двое из них ушли досрочно в отставку на прошлой неделе – это глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Отмечалось, что в поле зрения администрации президента также находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Ивановской области – Павел Коньков и Новгородской – Сергей Митин. При этом в Кремле давали понять, что замены предопределены не везде.

Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
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Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Помимо перечисленных Наговицына и Басаргина среди губернаторов, которые уйдут в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия)
Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных Наговицына и Басаргина среди губернаторов, которые уйдут в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия)
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Под пристальным вниманием находится также губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Денис Гришкин / Ведомости
Под пристальным вниманием находится также губернатор Рязанской области Олег Ковалев
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В списке также Евгений Куйвашев (Свердловская область)
Донат Сорокин / ТАСС
В списке также Евгений Куйвашев (Свердловская область)
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Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева)
Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева)
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Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
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Комментарии  ()
Korsikanec
13:22 13.02.2017
Омерзительная система, в которой губернаторов снимают не за показатели работы, а за низкие результаты партии на "выборах". Блевотина.
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