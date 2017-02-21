Безопасность и право

Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе

Советником президента по национальной безопасности станет генерал, обвинявший Россию в ведении гибридной войны на Украине
Новому президенту США трудно найти людей на ключевые должности, предупреждали эксперты
Новому президенту США трудно найти людей на ключевые должности, предупреждали эксперты
Paul Sancya / AP

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил о выборе генерала-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим новым советником по национальной безопасности вместо ушудшего в отставку Майкла Флинна. Его кандидатуру уже поддержали как представители республиканцев, так демократов, поэтому он скорее всего получит одобрение сената.

Трамп назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта», представляя его журналистам в резиденции во Флориде (понедельник в США был выходной день - государственный праздник «День президента»), сообщила The Washington Post. Макмастер «масштабно мыслящий» человек, сказал Bloomberg генерал в отставке, бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хейден, который часто критиковал Трампа до его вступления в должность. «Он отстаивает то, в чем убежден. Просто идеальный выбор для этой администрации».

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Советник Трампа Майкл Флинн подал в отставку
Поводом стали не сами контакты с российским послом, а то, что Флинн не полностью проинформировал о них команду Трампа

Сейчас Макмастер возглавляет центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США и одновременно является заместителем главы командования сухопутных войск, отвечающим за подготовку личного состава и выработку доктрин его боевого применения.

54-летний генерал-лейтенант Макмастер принимал участие в войне в Персидском заливе (1990-1991 гг.), войне в Ираке (2003-2011 гг.) и операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане (2001-2014 гг.). В феврале 2015 г. Макмастер заявил, что США следует применить в отношении России в связи с ее действиями по Украине принцип «сдерживания на передовых рубежах», предусматривающий использование американских сухопутных войск, напоминает ТАСС. Тогда он вслед за другими военачальниками США и НАТО обвинил Россию в ведении «гибридной войны»

Трамп ждет от России деэскалации на Украине и возврата Крыма
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Об этом заявил его пресс-секретарь Шон Спайсер

В США Макмастер заработал себе репутацию человека, открыто отстаивающего свою точку зрения. Например, он старался разубедить власти страны, что войны можно выигрывать на большом расстоянии с использованием высокотехнологичного оружия и точечных ударов. В своей книге «Нарушение долга» он критиковал военных за плохую службу президенту Линдону Джонсону и тогдашнему министру обороны Роберту Макнамаре во время войны во Вьетнаме. Он писал, что война была проиграна в Вашингтоне, а не на поле боя.

Макмастер также заявлял, что вооруженные силы нуждаются в модернизации, и в прошлом году предупреждал сенатскую комиссию, что армия рискует стать слишком малочисленной, чтобы обеспечить безопасность страны.

Сенатор Джон Маккейн, который возглавляет в верхней палате комитет по вооруженным силам, и сейчас является, возможно, самым громким критиком Трампа среди республиканцев в Сенате, назвал кандидатуру Макмастера «выдающимся выбором», добавив, что «это решение делает честь президенту Трампу». Бывший член палаты представителей от Нью-Йорка демократ Стив Израэль назвал Макмастера в своем Twitter «блестящим интеллектуальным лидером, который понимает как [применять] как твердую, так и мягкую силу».

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Другими кандидатами на должность советника по национальной безопасности были начальник Военной академии в Вест-Пойнте генерал Роберт Каслен, и бывший постпред США при ООН Джон Болтон при призеденте Джордже Буше-младшем (в 2005-2006 гг.), до этого занимавший должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности (2001-2005 гг.). Представляя кандидатуру нового советника по национальной безопасности Трамп сказал, что Болтону найдется другая должность в его администрации. Отставной вице-адмирал Роберт Гарвард, получивший предложение президента Дональда Трампа занять пост советника по национальной безопасности, ответил отказом, сообщали СМИ.

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