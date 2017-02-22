Блогер не заслуживает таких же гарантий свободы слова, что и журналист

Блогер Алексей Навальный не может рассчитывать на те же гарантии свободы слова, что и профессиональные журналисты. Это следует из ответов полномочного представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина на вопросы по жалобе Навального на решение Люблинского суда Москвы. В октябре 2011 г. этот суд по иску Владлена Степанова признал не соответствующими действительности распространенные Навальным сведения о причастности истца к крупным махинациям, якобы совершенным при участии его бывшей жены, экс-главы ИФНС № 28 Ольги Степановой (см. врез). В частности, ЕСПЧ интересовался, анализировали ли российские суды стремление Навального способствовать обсуждению общественно важных вопросов, оценили ли они различие между положением частного блогера и профессионального издателя и была ли у Навального возможность представить доказательства в свою поддержку.

Такой подход к делу российским властям категорически не понравился. Поставленные ЕСПЧ вопросы сопровождаются ссылками на прецеденты, касающиеся профессиональных журналистов и прессы, отмечается в меморандуме («Ведомости» с ним ознакомились). Навальный же является частным лицом, блогером, занимающимся политикой, а не профессиональным журналистом, поэтому «распространение на него гарантий для прессы недопустимо», настаивает Матюшкин. Суды совершенно обоснованно отказались принимать ссылки Навального на прежние публикации в СМИ, поскольку такая возможность предусмотрена законом именно для профессиональных изданий. А Степанов не являлся госслужащим и не подпадал под очерченные ЕСПЧ более широкие пределы допустимой критики, говорится в документе. Кроме того, Матюшкина возмущает стремление ЕСПЧ провести параллели с делом эстонского новостного сайта, оштрафованного за недостаточно быстрое удаление оскорбительных комментариев. «Все это является настолько очевидным, как если сравнить человека и трамвай», – замечает уполномоченный. Как он предполагает, в дальнейшем суд напишет, что, так как Навальный не являлся профессиональным издателем, он мог публиковать что хочет и оскорблять кого угодно, поскольку от него как от частного лица нельзя ожидать особого внимания к оценке рисков. На самом же деле из позиций самого ЕСПЧ следует, что ответственность за диффамацию несет автор комментариев, подчеркивается в меморандуме.

Суть вопроса Как писал Навальный, Степанова причастна к незаконному возврату из госказны НДС на сумму 5,4 млрд руб. одной из бывших «дочек» инвестфонда Hermitage Capital. Эту махинацию вскрыл юрист фонда Сергей Магнитский, погибший впоследствии в сизо.

Разумеется, российские суды проанализировали конфликт между правом на свободу выражения мнения и защитой репутации, подтверждает Матюшкин, и истолковали его в том смысле, что гарантированная Конституцией свобода мысли и слова не должна являться инструментом нарушения чести и достоинства других граждан. Что касается возможности представить доказательства в поддержку своих утверждений, то фактически Навальный и его представители пытались возложить на суд по гражданским делам функцию уголовного расследования, в частности требуя получить информацию о доходах истца, его собственности, банковских счетах и т. д. Но при отсутствии уголовного дела в отношении истца распространение сведений, связывающих его с предполагаемыми злоупотреблениями, не может быть обоснованным, настаивают российские власти.

Представляющий Навального в ЕСПЧ Рамиль Ахметгалиев отмечает, что российские власти демонстрируют двойные стандарты в отношении блогеров: их обязали регистрироваться в Роскомнадзоре и вводят для них различные ограничения, но гарантий никаких не дают, фактически ставя крест на общественном расследовании. Адвокат также обращает внимание на беспрецедентно резкий тон ответов Матюшкина – это первый случай на памяти Ахметгалиева, когда сторона не просто разъясняет свою позицию, но указывает суду, что является допустимым. По словам руководителя аппарата Матюшкина Андрея Федорова, нет никаких оснований говорить об усилении конфронтации с ЕСПЧ. Но есть вещи, которые требуют усиления акцентов по ряду правовых позиций, объясняет он: в том, что касается разбирательств по жалобам Навального, есть отчетливое ощущение «особого отношения» к ним ЕСПЧ и ответ сформулирован с учетом таких особенностей.