Статья УК о нарушениях на митингах, скорее всего, будет пересмотрена

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев во вторник поддержал предложение декриминализировать статью 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов, а Минюст заявил, что готов разработать соответствующие поправки, если такое поручение поступит от правительства. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже считает, что эту статью нужно убрать из УК и «идти по пути повышения административной ответственности». Идею декриминализации поддержал и председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что инициатива Москальковой заслуживает внимания и рассмотрения.

Законопроект об отмене ст. 212.1 уже разработан группой депутатов от ЛДПР. Его авторы пока не вели переговоры с «Единой Россией», говорит зампред Думы Игорь Лебедев: «Наш законопроект не внесен, а на отзыв у правительства есть месяц. Но исходя из позиции Конституционного и Верховного судов у проекта высокие шансы на принятие». Единороссы могут захотеть внести эти поправки сами, допускает депутат: «Но мы вносим их не ради своего авторства, а чтобы на проблему обратили внимание и статья была отменена». В аппарате Госдумы признаются, что пока никаких указаний нет: «Ждем отзыва правительства». В середине февраля человек, близкий к руководству Госдумы, говорил, что у председателя палаты Вячеслава Володина пока нет позиции по этому вопросу. По словам председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), в его комитете не собираются готовить альтернативный проект, а решение по поправкам должны принять в правительстве.

Как судить В своем постановлении Конституционный суд предписал судам основываться на оценке общественной опасности и противоправности деяния: наказание по ст. 212.1 возможно, если нарушение повлекло причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан или их имуществу. Законодатель «правомочен» внести изменения, уточнив основания для привлечения к уголовной ответственности по этой статье, добавил суд.

Адвокат Генри Резник считает, что статью нужно отменять: «Конституционный суд, не признав статью 212.1 неконституционной, по сути признал ее таковой: и [первого осужденного по ней Ильдара] Дадина освободил, и указал, что законодатель правомочен внести изменения. Суд разделал статью и намекнул, что административная преюдиция как-то некошерна» (см. врез). Это деяние относится к числу административных, поскольку законодатель счел, что оно не обладает общественной опасностью, чтобы признать его преступным, поясняет Резник: «Получается, что совершенное в третий раз административное деяние становится уголовным. Но сколько ты, например, ни сквернословь – а это административное правонарушение, – это не станет преступлением».

Минюст подготовит поправки во исполнение решения Конституционного суда, считает правозащитник Павел Чиков: «Дальше все будет зависеть от того, как это будет политически реализовано – как мощнейший сигнал либерализации внутриполитической жизни перед выборами, на что есть огромный запрос, или нет». Он не исключает внесения незначительных изменений в статью путем включения в нее причинения ущерба: «У того же Лебедева было три года, чтобы высказать свою позицию по этой статье: когда ее принимала Госдума, Верховный суд не направлял отзыв, а это означает молчаливое согласие». А вот в то, что статью отменят, Чиков не верит: «Достаточно было освободить Дадина – и все заговорили о либерализации. Властями это не опровергается и выглядит как поощряемое нагнетание либеральной истерии и эксплуатация ожиданий потепления внутренней политики. Но если эта иллюзия либерализации и продолжится, то точно не коснется политики, что доказывают обыски у [правозащитницы] Зои Световой, отказ в УДО Олегу Навальному и повторное осуждение Алексея Навального».

Идут попытки изобразить либерализацию, но, даже если эту статью с помпой изменят или отменят, превратив в предвыборный пиар, это не значит, что либерализация началась, согласен политолог Андрей Колесников: «Статья чудовищная, но все митинговое законодательство зарегулировано, и никто не собирается отменять эти репрессивные законы, так что говорить о какой-то кампании по либерализации невозможно». Власти будут «бросать кости либеральной общественности» в ходе предвыборной кампании, но суть и курс режима не изменятся, уверен эксперт: «На любой якобы либерализационный сигнал найдется новость, которая этот эффект снимает».