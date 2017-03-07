Международные отношения

Начальники штабов России, США и Турции обсудили ситуацию в Ираке и Сирии

Это первая встреча руководителей трех стран по этим вопросам
Начальники штабов России, США и Турции обсудили ситуацию в Ираке и Сирии
Начальники штабов России, США и Турции обсудили ситуацию в Ираке и Сирии
Минобороны

В турецком городе Анталья состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда и начальника турецкого Генштаба Акара Хулуси, сообщил департамент информации Минобороны России. Высшие военные руководители трех стран встретились впервые для обсуждения ситуации в Турции и Ираке. До этого уже неоднократно состоялись двусторонние встречи генералов Герасимова и Хулуси, а в конце февраля в Баку прошла его встреча с Данфордом.

Кто первый победит террористов

По словам человека, близкого к Минобороны России, актуальность встречи вызвана необходимостью разграничения действий в Сирии правительственных сил Сирийской арабской армии, которую поддерживает Россия, протурецких сил Сирийской свободной армии и проамериканских Сирийских демократических сил, основу которых составляют отряды партии сирийских курдов YPG, которую Турция считает террористической.

Стремительное наступление всех трех этих сил на позиции ИГ (запрещено в России) требует по-новому провести эти линии разграничения и решить вопрос, какие силы будут брать «столицу» ИГ Ракку, и под чьим контролем будет находиться подконтрольный сейчас курдам город Манбидж. В этом городе и его окрестностях уже замечены патрули вооруженных сил США и России на бронемашинах, а со стороны турецких официальных лиц недавно выражалось согласие с тем, чтобы город перешел под формальный контроль правительства Башира Асада (ранее турецкие представители заявляли о возможности наступления против курдов в этом районе).

Шойгу доложил Путину об освобождении Пальмиры

Пальмиру опять освободили

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Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 2 марта
AFP
Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину 2 марта
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Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль
AFP
Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) покинули город, а правительственные силы вместе с союзниками освободили историческую цитадель Пальмиры и установили полный огневой контроль
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Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от боевиков – первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от боевиков – первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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В первой операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
Михаил Алаеддин / РИА Новости
В первой операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России
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Однако в декабре 2016 г. на фоне успехов сирийской армии в Ракке боевикам удалось вновь захватить Пальмиру
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Однако в декабре 2016 г. на фоне успехов сирийской армии в Ракке боевикам удалось вновь захватить Пальмиру
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Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России»
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России»
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