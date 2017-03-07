Начальники штабов России, США и Турции обсудили ситуацию в Ираке и Сирии

В турецком городе Анталья состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда и начальника турецкого Генштаба Акара Хулуси, сообщил департамент информации Минобороны России. Высшие военные руководители трех стран встретились впервые для обсуждения ситуации в Турции и Ираке. До этого уже неоднократно состоялись двусторонние встречи генералов Герасимова и Хулуси, а в конце февраля в Баку прошла его встреча с Данфордом.

По словам человека, близкого к Минобороны России, актуальность встречи вызвана необходимостью разграничения действий в Сирии правительственных сил Сирийской арабской армии, которую поддерживает Россия, протурецких сил Сирийской свободной армии и проамериканских Сирийских демократических сил, основу которых составляют отряды партии сирийских курдов YPG, которую Турция считает террористической.

Стремительное наступление всех трех этих сил на позиции ИГ (запрещено в России) требует по-новому провести эти линии разграничения и решить вопрос, какие силы будут брать «столицу» ИГ Ракку, и под чьим контролем будет находиться подконтрольный сейчас курдам город Манбидж. В этом городе и его окрестностях уже замечены патрули вооруженных сил США и России на бронемашинах, а со стороны турецких официальных лиц недавно выражалось согласие с тем, чтобы город перешел под формальный контроль правительства Башира Асада (ранее турецкие представители заявляли о возможности наступления против курдов в этом районе).

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