Загрязнение воздуха в Омске превысило норму в 400 раз

Концентрация этилмеркаптана – вещества, которое добавляют к природному газу – превышена в воздухе Омска в 400 раз, говорится в сообщении регионального Следственного управления СКР. Выбор вещества произошел сегодня в Омске, сотни горожан пожаловались на «неприятный химический запах».

С какого именно завода произошел выброс, пока не известно. Следователи проводят проверки на трех предприятиях города, где используют этилмеркаптан. «Проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с сильным загрязнением воздуха СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК России (загрязнение атмосферы, т. е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига заявил, что загрязнение воздуха не угрожает населению. «В настоящий момент опасности для населения нет, на границах санитарной зоны северо-западного промышленного узла Омска, где расположены крупнейшие нефтехимические предприятия и Омский НПЗ, дежурят специалисты Роспотребнадзора, которые следят за возможной опасностью для населения», – приводит ТАСС его слова.

Он не исключил, что утечка могла произойти на территории газораспределительной станции, которая производит отгрузку готового сжиженного газа потребителям: там газ дезодорируют этилмеркаптаном перед отправкой.

Этилмеркаптан относится к третьему классу опасности. В больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации.