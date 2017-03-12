Анкара пообещала дать жесткий ответ на действия властей Нидерландов

Турецким министрам не разрешили выступить на митинге в Роттердаме, посвященном поправкам в конституцию Турции

Анкара возмущена решением властей Нидерландов, которые не пустили в страну министра иностранных дел Турции и выслали министра по делам семьи. Турецкие чиновники хотели провести в Европе серию митингов с участием проживающих там граждан Турции, чтобы проинформировать их о поправках в конституцию страны, которые вынесены на референдум 16 апреля.

В субботу, 11 марта, власти Нидерландов не разрешили самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу приземлиться в аэропорту Роттердама. Как сообщало агентство Associated Press, разрешение на посадку было отозвано в связи с «общественной опасностью», которую несет в себе визит Чавушоглу. Он летел в Роттердам, чтобы выступить на митинге.

После инцидента с самолетом Чавушоглу министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя решила приехать на митинг в Нидерланды наземным транспортом из Германии, где она встречалась с турецкими гражданами. Она пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме, но власти Нидерландов приняли решение выслать ее из страны. В воскресенье утром она вылетела из Германии в Стамбул.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил недовольство действиями голландских властей и пообещал Нидерландам «жесткий ответ». «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», – передает слова премьера турецкое агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на ситуацию, передает Reuters. Он назвал представителей властей Нидерландов фашистами, а произошедшее - отголосками нацизма. Эрдоган также пригрозил Амстердаму санкциями, пишет турецкая газета Hurriyet.

Кроме того, сразу после инцидента МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов в Анкаре, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал реакцию турецкого лидера чрезмерной. «Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур», – сказал Рютте. Он добавил, что не считает правильным, когда «турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев», даже если это «голландцы с турецкими паспортами». При этом Рютте отметил необходимость сохранить хорошие отношения с Турцией.