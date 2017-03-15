Госдума разрешит вводить платный въезд только в исторических центрах городов

Рабочая группа комитета Госдумы по транспорту и строительству подготовила поправки к правительственному законопроекту «Об организации дорожного движения», сообщил во вторник журналистам председатель комитета Евгений Москвичев («Единая Россия»). Этот проект, принятый в первом чтении в декабре 2016 г., известен как «закон о платном въезде»: он дает местным властям право взимать плату за движение по городским дорогам (см. врез). По словам Москвичева, депутаты предлагают привязать нормы о платном въезде исключительно к историческим центрам городов, чтобы плату можно было вводить только «в исторических местах». Чтобы признать те или иные районы историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», разъяснил единоросс (цитата по «Интерфаксу»).

Он также заявил, что законопроект могут принять уже в весеннюю сессию. Поправки, о которых говорил Москвичев, пока в разработке, их еще нет на бумаге, объясняют собеседники «Ведомостей» в комитете по транспорту. Его ближайшее заседание намечено на 23 марта.

Представляя законопроект в первом чтении, замминистра транспорта Сергей Аристов обещал, что местные чиновники не будут устанавливать высокую плату за въезд, потому что они «не самоубийцы». Но оппозиция с этими новациями все равно не согласна. Скорее всего, это пробный шар – власти смотрят на реакцию общества, но, раз разговоры есть, они точно введут платный въезд, считает председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). А у Москвы, например, «вообще неизвестно, где начинается исторический центр, а где заканчивается», полагает он. Категорически против любых форм платного въезда выступает и «Справедливая Россия», говорит член комитета по транспорту Олег Нилов: «В маленьких городах любая крупная транспортная артерия проходит через центр, а это значит, каждый город установит плату». Доводы о том, что такова мировая практика, смехотворны, уверен депутат: мировая практика – это когда утром устанавливают нормальные пенсии, зарплаты и делают дороги, а вечером взимают плату за въезд. «Я бы предостерег власти от таких экспериментов в 2017 г., когда на дворе кризис», – заключает он.

Правила запрета Руководители субъектов Федерации и органов местного самоуправления «вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения», в том числе и «посредством взимания платы за движение по дорогам», говорится в законопроекте.

Эти поправки – инициатива Москвы, они подготовлены депутатами от этого субъекта, говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы. Они, скорее всего, будут приняты, но норма будет мертвая и в Думе исходят из того, что в большинстве регионов она не будет принята, признается он: «Сегодня губернатор примет ее у себя – а завтра у него выборы».

В департаменте транспорта Москвы в ответ на запрос «Ведомостей» напомнили свои прежние комментарии по этому вопросу: «Возможности интеллектуальной транспортной системы и парковок для регулирования трафика еще не исчерпаны, поэтому платный въезд городские власти не обсуждают».

Это попытка манипуляции общественным мнением, понятия исторического центра нет, никто не понимает, что это, возмущается лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, в каждом городе свой исторический центр и главные дороги идут через него, поэтому поправки грозят экономическим раздраем: поставщики товаров вынуждены будут повышать цены или тратить ресурсы на объезд. Вопрос с пробками проходили все крупные города, он решается развитием инфраструктуры – надо строить не жилье, а дороги, резюмирует эксперт.

«Ограничение въезда – болезненная мера, которая так или иначе затронет людей», – уверен политолог Федор Крашенинников. Поэтому Дума, скорее всего, хочет минимизировать негативный эффект перед президентскими выборами, полагает он: «Все-таки в историческом центре проезд уже затруднен. Есть ли тут попытка [председателя Госдумы Вячеслава] Володина что-то показать или доказать [мэру Москвы Сергею] Собянину – вопрос дискуссионный. Возможно, идет борьба жадности московских чиновников с осторожностью думских охранителей».