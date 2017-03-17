Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправится в ремонт

Авианосец «Адмирал Кузнецов» направится на ремонт после завершения процедуры дефектации, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сроки постановки на ремонт единственного российского авианосца, вернувшегося в феврале из боевого похода к берегам Сирии, он не уточнил, пояснив, что в ходе дефектации необходимо будет определить состояние корабля, его отдельных агрегатов, силовой установки, после чего Минобороны уточнит сроки «исходя из их планов по финансированию и исходя из сложности самих работ» (цитата по «Интерфаксу»). Рогозин напомнил, что до похода в Сирию была быстро решена задача подготовки корабля, проводились «работы по ремонту арсенала, созданию систем, совмещающих корабль с новым авиакрылом (из истребителей МиГ-29. – «Ведомости»)». Теперь же надо будет восстановить систему ударного вооружения и провести дополнительные ремонты, добавил вице-премьер: «Фактически это будет средний ремонт с модернизацией». В феврале Рогозин говорил, что к ремонту корабля готов северодвинский завод «Звездочка».

В прошлом году Минобороны заключило контракт на подготовку технического проекта ремонта «Кузнецова» с Невским ПКБ. Ранее ТАСС сообщал, что стоимость ремонта может превысить 20 млрд руб. Это ненамного больше стоимости строительства нового корвета (порядка 15 млрд руб.). С учетом того, что флот планирует заменить часть котлов (наиболее проблемные агрегаты двигательной установки корабля) и провести другие трудоемкие работы, это означает, что на серьезную модернизацию вооружений при таком объеме затрат средств не хватит, говорит менеджер одного из предприятий Объединенной судостроительной корпорации. Поэтому под словами Рогозина о восстановлении комплекса ударного вооружения следует понимать не вооружение корабля новыми крылатыми ракетами «Калибр», способными наносить удары по целям на берегу, а ремонт комплекса с противокорабельными ракетами «Гранит», уверен собеседник. Постановка на ремонт произойдет на «Звездочке» уже в этом году, знает собеседник «Ведомостей», но назвать сроки ремонта трудно – вполне возможно, что он затянется на 4–5 лет и обойдется заметно дороже 20 млрд руб. Так произошло с индийским авианосцем «Викрамадитья», переделанным из советского «Адмирала Горшкова», хотя там фактически был сделан новый корабль, а объем работ на «Кузнецове» будет меньше. Но флот не хочет, чтобы ремонт затянулся, поэтому работы по модернизации корабля будут минимизированы, считает менеджер.