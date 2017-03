«Я за торговлю. Но я за адекватную торговлю»

В 63 года многие обеспеченные люди уходят на покой, нянчат внуков и учатся играть в гольф. Но у Уилбура Росса только началась настоящая жизнь. Он ушел из инвестбанка Rothschild Inc., где проработал 24 года, и занялся собственным бизнесом. Ему было почти 70, когда он впервые появился в списке миллиардеров Forbes (теперь у него 595-е место в мире с $2,9 млрд). Сейчас ему 79, и жизнь делает новый виток: Росс утвержден на посту министра торговли США.

Спасение от нищеты

Уилбур Луис Росс-младший (так полностью звучит имя нового министра) родился в г. Вихокен (часть Нью-Йоркской агломерации) штата Нью-Джерси. Его отец был юристом, а позже стал судьей, мама работала учительницей. Как пишет журнал New York, Росс учился в иезуитском колледже, а старшеклассником по два часа в день проводил в католической школе Манхэттена Xavier. Там он готовился к поступлению в Йель, где учился его отец, занимался бегом и даже был капитаном команды по стрельбе, установившей национальный рекорд, сообщает Bloomberg.

В Йеле Росс подрабатывал в литературном журнале и на радиостанции. Неспроста – он мечтал стать писателем и целый семестр учился этому ремеслу. Его подкосила необходимость писать каждый день текст в 500 слов – как признался Росс Bloomberg, он быстро «исчерпал материал». «Возможно, это спасло меня от жизни в нищете», – цитирует его National Public Radio. Консультант факультета по трудоустройству заметил, что горе-писатель отлично ладит с цифрами, хорош в исследованиях и в анализе, и устроил его на летнюю практику на Уолл-стрит. Так Росс стал финансистом, и в конце концов, в 1976 г., судьба привела его в Rothschild Inc., где он проработал до 2000 г.

На этой работе он спас лицо Дональда Трампа. В 1990 г. принадлежавшее будущему президенту США казино «Тадж-Махал» оказалось на грани краха. Пытаясь спасти хоть что-то, инвесторы требовали немедленного банкротства и отстранения Трампа от руководства. Но Росс, который представлял интересы инвесторов – клиентов Rothschild Inc., на пару с Карлом Айканом убедил всех повременить, пишет The New York Times. В итоге процедура банкротства была хорошо продумана, запущена только в 1991 г. и оказалась куда выгоднее и для инвесторов, и для Трампа. Телеканал ABC добавляет: Росс настаивал, что вернуться к прибыльности казино сможет только в случае, если Трамп останется у руля. В итоге Трамп участвовал в управлении до 2009 г., когда продал свою долю. В октябре прошлого года «Тадж-Махал» закрылся, после того как несколько лет проработал в убыток.

Три жены Росса

В Rothschild Inc. Росс специализировался на проблемных компаниях и стал известным в узких кругах специалистом по банкротствам. Широкая публика если его и знала, то только благодаря жене – как мужа кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк.