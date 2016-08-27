МИД: 14 погибших в пожаре в Москве являются гражданами Киргизии

Большинство погибших в пожаре в административно-складском здании типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве могут быть гражданами Киргизии. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Киргизии.

«По предварительной информации посольства, от пожара погибли 16 граждан, из них 14 являются гражданами Киргизии», - рассказал собеседник информационного агентства в МИД.

По его словам, сотрудники посольства Киргизии в России и представитель МВД Киргизии в России находятся на месте происшествия и совместно с соответствующими органами и службами проводят мероприятия по уточнению личности погибших и пострадавших от пожара граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший на складе по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5, унес жизни 17 человек. На месте происшествия было найдено 16 тел, еще один человек скончался в медучреждении. Четверо пострадавших находятся в больницах.

Начальник столичного Главного управления (ГУ) МЧС России Илья Денисов рассказывал, что, по его данным, в пожаре погибли граждане Киргизии. «На данный момент установлено, что находившиеся на складе люди являлись гражданами Киргизии, она входит в Таможенный союз», - сказал Денисов. «Обсуждать легальность их пребывания на территории данного склада не входит в компетенцию МЧС», - отметил он.