Режим КТО введен в Карабудахкентском районе Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен вечером в субботу, 27 августа, в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

«Режим введен в 21.00 мск», - рассказал собеседник агентства. «В районе идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников», - добавил он.

По словам представителя оперативного штаба НАК в Дагестане, в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на территории района будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.