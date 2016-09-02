Путин готов к поиску компромисса с Японией в решении территориального спора - Bloomberg

Проблема заключения мирного договора с Японией станет одной из ключевых тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом Путин рассказал в интервью агентству Bloomberg накануне открытия второго Восточного экономического форума. Отвечая на вопрос о возможности политической сделки – один из Курильских островов в обмен на серьёзное экономическое сотрудничество с Японией, – Путин заметил: «Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы». Накануне японская газета Mainichi Shimbun сообщила, что Токио может сделать России предложение по Курилам: россиянам разрешат жить на спорных островах, если Москва признает их территориальную принадлежность Японии.

Путин настаивает, что территориальный вопрос должен быть решен не за счет «нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу». Он напомнил, что мирный договор между СССР и Японией в 1956 г. был подписан и ратифицирован еще в 1956 г., «но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свёл тоже на нет все договорённости в рамках этого договора». Российский президент пояснил, что сейчас Москва и Токио в решении территориального вопроса не ближе, чем тогда, но на уровне МИДов и экспертов работа активизируется, а вопрос обсуждается на уровне глав государств.

В ответ на сравнение японского вопроса с решением территориального спора с Китаем в 2004 г., когда остров Тарабаров отошел КНР, Путин пояснил, что переговоры с Пекином велись на протяжении 40 лет и в итоге компромисс был найден. «Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно – это очень важно – на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьёмся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие‑то компромиссы», - отметил он.

Накануне стало известно, что в правительстве Японии появится позиция министра по развитию экономических отношений с Россией. Это место займет действующий министр экономики, торговли и индустрии Хирошиге Секо.