Клинтон обеспокоена российской угрозой избирательной системе США

Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о существовании российской угрозы американской избирательной системе, передает Reuters. Ее уверенность базируется на «достоверных сообщениях». Она пояснила, что «специалисты разведки сейчас изучают» эту тему. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке сообщила о расследовании американских спецслужб в отношении планов Кремля по дискредитации выборов президента США 8 ноября, а также избирательной и политической системы США в мире вообще и на постсоветском пространстве в особенности.

Клинтон 20 минут отвечала на вопросы репортеров. «Мы столкнулись с очень серьезными опасениями. Мы никогда не отмечали, что конкурирующая держава вмешивалась в наш избирательный процесс… Мы никогда не видели, чтобы кандидат от одной из наших крупнейших партий призывал русских к новым хакерским атакам»,— сказала она.

Российский президент Владимир Путин в недавнем интервью Bloomberg заявлял, что Россия не занимается хакерством на государственном уровне.