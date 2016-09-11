Трамп рассказал о крупнейшей ошибке Хилари Клинтон в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал соперницу по предвыборной гонке Хилари Клинтон. По его словам, она совершила «худшую ошибку в этом политическом сезоне», оскорбив его сторонников. Об этом говорится на официальном сайте Трампа.

По его словам, вместо того чтобы признать ошибку и извиниться, Клинтон пытается исправить ситуацию «переиначиванием слов». «Впервые за долгое время она показала свои истинные чувства, продемонстрировав нетерпимость и ненависть по отношению к миллионам американцев», — говорится в заявлении Трампа.

Миллиардер считает, что Клинтон «совершенно не подходит на роль президента США» из-за своего поведения и нетерпимости.

В пятницу Клинтон выступила с жестким заявлением. В частности, она сказала, что половина сторонников Трампа - это «достойные сожаления люди с расистскими, сексистскими, гомофобными, ксенофобными и исламофобными настроениями». Позже Клинтон извинилась за эти слова, сказав, что «неверно обобщила».