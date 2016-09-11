Более 300 боевиков на юге Дамаска сдались сирийским военным – СМИ

Более 300 вооруженных боевиков, представляющих оппозицию, решили сдаться сирийским военным на юге Дамаска, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. Об этом местным СМИ заявил мэр Муадамии Бассам Карбудж. Боевики решили воспользоваться «амнистией в соответствии с указом президента от 28 июля».

«Они передали сирийской армии имеющиеся у них вооружения и теперь пройдут проверку в правоохранительных органах», - уточнил он.

«Процесс разоружения в соответствии с соглашением о локальном примирении на южной окраине Дамаска идет быстрыми темпами, - уточнил мэр. - Одновременно в Муадамии и соседнем пригороде Дарая начались ремонтно-восстановительные работы, чтобы обеспечить условия для возвращения покинувших их жителей».

На данный момент в Муадамии находятся 700 боевиков. Соседнее поселение Дарая 27 августа было полностью очищено от присутствия вооруженных группировок.