133 человека стали жертвами самого мощного стихийного бедствия в истории КНДР

В результате наводнения в КНДР погибли, по официальным данным, 133 человека, еще 395 пропали без вести. Как сообщает ТАСС, все центральные газеты страны опубликовали 12 сентября призыв ЦК Трудовой партии Кореи к населению помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия в провинции Хамген-Пукто, где после долгих дождей из берегов вышла река Туманган. Центральное партийное издание «Нодон синмун» выразило уверенность, что народ быстро сумеет залечить раны, нанесенные северным территориям страны. По его информации, «все человеческие, материальные и технические ресурсы страны мобилизованы для ликвидации последствий удара стихии». Экстренные меры принимают все министерства и ведомства, в пострадавшие районы отправлены строительные бригады, которые участвовали в возведении многоэтажных жилых корпусов на ул. Ренмен в Пхеньяне. К восстановительным работам привлечены военные.

Метеорологическое агентство Северной Кореи назвало наводнение самым мощным стихийным бедствием в стране с 1945 г. В Хамген-Пукто разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, огромный ущерб нанесен транспортной и энергетической системам, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур, говорится в обращении ЦК.

В ООН подтверждают данные о погибших в результате наводнения. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. По его информации, около 107 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за затопления. Повреждения получили более 35 500 жилых домов, 69% из них полностью разрушены. Затоплено около 16 000 га сельхозземель. Срочная помощь требуется 140 000 человек.