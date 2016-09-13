Базовую часть зарплаты учителей закрепят на уровне 70%

Министр образования и науки России Ольга Васильева пообещала сделать прозрачным начисление зарплаты учителям и закрепить ее базовую часть на уровне 70% от общей суммы. Такое заявление она сделала на Всероссийском съезде сельских учителей в Чувашии.

«Дмитрий Анатольевич (Медведев) дал поручение о том, что мы будем сейчас готовить правовые акты для выхода на 70% базовой зарплаты – это должно касаться всех учреждений образования – и 30% стимулирующих выплат. Еще раз: 70 и 30. Это уже решенный вопрос», – сказала Васильева.